Tân Giám đốc CA Đồng Nai “xử” CSGT bảo kê, đánh đồng đội mức nào?

Lý do tạm đình chỉ công tác thiếu tá Anh được cho là vi phạm các quy định của ngành công an, đánh đồng đội gây thương tích. Trước đó, thiếu tá Anh nhiều lần nhắn tin cho vợ của đồng đội tên là C. công tác ở trại tạm giam, tạm giữ Công an tỉnh Đồng Nai trêu chọc. Sự việc được ông C. phát hiện nhắc nhở thiếu tá Anh. Sau đó, cả 2 cự cãi lớn tiếng với nhau. Bực tức, thiếu tá Anh đã đánh ông C. gãy sống mũi.

Theo yêu cầu của đại tá Vũ Hồng Văn tân Giám đốc Công an Đồng Nai , trong thời gian tạm đình chỉ công tác, thiếu tá Anh được đưa về Phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh (PK02) để "rèn luyện, tu dưỡng" cùng với trung tá Phạm Hải Cảng và trung tá Phan Cẩm Tú (vừa bị tạm đình chỉ công tác trong vụ CSGT tố cáo bảo kê xe quá tải).

Hình ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 27/11, tại trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Bộ Công an đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Sau khi được bổ nhiệm, đại tá Văn đã có những động thái mạnh tay xử lý sai phạm của thuộc cấp, được dư luận đồng tình.

Đại tá Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên, từng là Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Tháng 6/2018, đại tá Vũ Hồng Văn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thay Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi nghỉ hưu. Khi đương nhiệm chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đại tá Văn đã trực tiếp ra hiện trường, chỉ đạo phá hàng chục vụ án lớn, phức tạp.

Đại tá Vũ Hồng Văn được điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trong thời điểm tỉnh này có nhiều lùm xùm tiêu cực trong ngành Công an, gần đây nhất là thông tin một số cán bộ CSGT tỉnh Đồng Nai tố cáo cấp trên can thiệp vào quy trình xử lý vi phạm, "bảo kê" xe quá tải, bên cạnh đó có sự "ăn chặn" tiền phụ cấp.

Trước đó 2 tháng, ông Huỳnh Tiến Mạnh bị kỷ luật cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và nhiều phó giám đốc bị kỷ luật. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Xuân Thao, 42 tuổi, trưởng Phòng Tham mưu, Cục An ninh đối ngoại, làm phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

