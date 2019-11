Lãnh đạo đội CSGT “bảo kê” xe vi phạm: PGĐ Công an tỉnh nói gì?

Trưa 25/11, trả lời Kiến Thức, đại tá Văn Quyết Thắng, PGĐ Công an tỉnh Đồng Nai (tạm thời phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, sáng hôm nay (25/11), ban Giám đốc Công an tỉnh đã họp để làm rõ vụ việc mà báo chí phản ánh về đơn tố giác lãnh đạo đội CSGT “bảo kê” xe vi phạm.

“Trong cuộc họp tôi đã phân công Thanh tra Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để xác minh làm rõ khi có kết quả sẽ thông báo cho cơ quan báo chí và báo cáo cấp trên” - đại tá Thắng cho hay.

Ảnh minh họa.

Trước đó ngày 23/11, nhiều thông tin, clip đã được lan truyền việc một số cán bộ CSGT tỉnh Đồng Nai tố cáo cấp trên “bảo kê”, can thiệp khi cấp dưới xử lý xe vi phạm.

Trong đoạn clip còn cho thấy, sau khi một cán bộ CSGT nhận được điện thoại của cấp trên được cho là Đội trưởng đã đọc biển số xe 49C: 072… trùng với chiếc xe đang bị kiểm tra. Sau khi nhận được lệnh, một CSGT còn căn dặn tài xế: “Sếp chỉ đạo thì cho đi nhưng phải chấp hành đàng hoàng, chở bằng thùng nha… đừng nói gửi sếp C muốn chở sao chở nha”.

Theo những người tố giác, khi họ có ý kiến về việc "bảo kê xe" quá tải ảnh hưởng đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông với lãnh đạo phòng CSGT thì một ngày sau đã bị điều chuyển công tác đi khỏi đội.

Những người tố giác cung cấp nhiều clip ghi lại âm thanh, hình ảnh cho thấy khi CSGT đang xử lý xe quá tải chạy trên Quốc lộ 20 thì có cuộc gọi qua lại được cho là với lãnh đạo đội tuần tra giao thông trên Quốc lộ 20, Quốc lộ 1 can thiệp.

