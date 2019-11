CSGT tố cấp trên bảo kê xe tải bị điều chuyển: “Trù dập” hay...đúng quy trình?

Vụ việc báo chí phản ánh việc cán bộ CSGT tỉnh Đồng Nai "bảo kê" xe vi phạm gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu tới hình ảnh lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSGT nói riêng hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập tổ kiểm tra để xử lý đơn tố giác.



Đáng chú ý, không chỉ bị tố cáo “bảo kê” xe vi phạm, các cán bộ lãnh đạo còn bị cấp dưới tố giác việc trù dập người tố cáo khi họ phản ánh những tiêu cực, cụ thể điều chuyển về Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn.

“Trước kia tôi công tác tại Đội CSGT số 2, nhưng sau khi phản ánh những tiêu cực trên liền bị trù dập, thậm chí bị điều chuyển về Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn”, người tố cáo cho biết.

Trao đổi về nội dung này với báo chí, đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, việc điều chuyển công tác các cán bộ tố cáo tiêu cực hiện cũng đang được thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai làm rõ.

Bị CSGT dừng xe xử lý vi phạm, nhiều tài xế gọi điện, sau đó các sếp ở đội CSGT số 1, số 2 gọi điện đề nghị cho xe vi phạm đi mà không bị xử lý. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, việc điều chuyển công tác của cán bộ cấp phòng do trưởng phòng quyết định. Cụ thể trong trường hợp này là do Trưởng phòng CSGT Đường bộ và Đường sắt ký quyết định).

“Thanh tra tỉnh đang thẩm tra, xác minh cụ thể xem quyết định điều chuyển có đúng quy trình. Chúng tôi chỉ mới nghe một chiều, phải đợi thanh tra xác minh xem nội dung, lý do bị điều chuyển như thế nào. Lúc đó, chúng tôi mới có biện pháp xử lý”, đại tá Văn Quyết Thắng nói.

Liên quan vụ việc trên, chiều 25/11, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã chỉ đạo, giao Thanh tra Bộ Công an và một số đơn vị chức năng của Bộ Công an kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh; báo cáo lãnh đạo Bộ Công an trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương xác minh, phối hợp, xử lý vấn đề này; nếu phát hiện cán bộ, chiến sỹ sai phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy định của lực lượng Công an nhân dân.

Trước đó, ngày 23/11, nhiều thông tin, clip đã được lan truyền việc một số cán bộ CSGT tỉnh Đồng Nai tố cáo cấp trên “bảo kê” , can thiệp khi cấp dưới xử lý xe vi phạm.

Trong đoạn clip còn cho thấy, sau khi một cán bộ CSGT nhận được điện thoại của cấp trên được cho là Đội trưởng đã đọc biển số xe 49C: 072… trùng với chiếc xe đang bị kiểm tra. Sau khi nhận được lệnh, một CSGT còn căn dặn tài xế: “Sếp chỉ đạo thì cho đi nhưng phải chấp hành đàng hoàng, chở bằng thùng nha… đừng nói gửi sếp C muốn chở sao chở nha”.

Những người tố giác cung cấp nhiều clip ghi lại âm thanh, hình ảnh cho thấy khi CSGT đang xử lý xe quá tải chạy trên Quốc lộ 20 thì có cuộc gọi qua lại được cho là với lãnh đạo đội tuần tra giao thông trên Quốc lộ 20, Quốc lộ 1 can thiệp.

Theo những người tố giác, khi họ có ý kiến về việc "bảo kê xe" quá tải ảnh hưởng đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông với lãnh đạo phòng CSGT thì một ngày sau đã bị điều chuyển công tác đi khỏi đội.

Trưa 25/11, đại tá Văn Quyết Thắng, PGĐ Công an tỉnh Đồng Nai (tạm thời phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, sáng (25/11), ban Giám đốc Công an tỉnh đã họp để làm rõ vụ việc mà báo chí phản ánh về đơn tố giác lãnh đạo đội CSGT “bảo kê” xe vi phạm.

“Trong cuộc họp tôi đã phân công Thanh tra Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để xác minh làm rõ khi có kết quả sẽ thông báo cho cơ quan báo chí và báo cáo cấp trên” - đại tá Thắng cho hay.