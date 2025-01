Bắt nhóm đối tượng trộm và tiêu thụ 200kg - 250kg chó mỗi ngày

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngày 6/1, thông tin từ Công an huyện Thọ Xuân (Công an Thanh Hóa) cho biết, ngày 4/1, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt giữ 6 người trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cụ thể, những người bị bắt giữ gồm: Đỗ Ngọc Dương (31 tuổi), trú thôn Thọ Khang, xã Xuân Hoà; Nguyễn Văn Phương (31 tuổi), Trịnh Đình Tuấn (29 tuổi), Nguyễn Tất Khoa (29 tuổi), Hà Xuân Huy (38 tuổi) cùng ở thôn Thọ Tiến, xã Trường Xuân về hành vi trộm cắp tài sản và Lê Đình Hùng (30 tuổi) trú thôn Thủy Tú, xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tang vật thu giữ.

Tại hiện trường, Công an đã thu giữ 19 con chó sống có trọng lượng 323kg; 2 con mèo có trọng lượng 3,5kg và các công cụ, phương tiện dùng để trộm chó.

Nhóm người này khai nhận, trung bình mỗi đêm, đã trộm cắp và tiêu thụ từ 200kg - 250kg chó. Từ đầu tháng 12/2024 đến khi bị bắt, nhóm này đã trộm cắp gần 250 con chó với trọng lượng khoảng 4 tấn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.