Tạm giữ hình sự tài xế xe khách gây tai nạn 2 người chết

Trước đó, vào khoảng 22h30, ngày 10/3, tại km9+500, đường tránh TP Huế (phường Hương Hồ, thành phố Huế), anh Lê Văn G, sinh 2003 điều khiển xe mô tô 75AF-12489 chở theo Lê Văn D, sinh 2002 cùng trú tại phường Hương Hồ, chạy theo hướng Bắc – Nam. Khi đến đại điểm trên thì va chạm với xe ô tô khách. Sau tai nạn lái xe ô tô khách đã cho xe chạy khỏi hiện trường. Hậu quả vụ tai nạn làm 2 người đi trên xe máy tử vong.

Tài xế Vũ Đình Phi tại cơ quan công an

Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng của Công an thành phố Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức điều tra, truy xét lái xe ô tô gây tai nạn.

Đến 10h40, ngày 11/3, Công an thành phố Huế phối hợp với Công an các đơn vị liên quan làm rõ lái xe gây tai nạn là Vũ Đình Phi, sinh năm 1990, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ô tô gây tai nạn được phát hiện tại một gara ô tô trên địa bàn huyện Yên Thành.

Tại cơ quan Công an Phi đã khai nhận hành vi gây tai nạn của mình. Trước thời điểm xảy ra tai nạn, Phi đang điều khiển xe ô tô khách từ hướng Nam ra Bắc, đang cố gắng vượt xe container đi cùng chiều phía trước và đánh lái sang phần đường bên trái thì gây tai nạn.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

