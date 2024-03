Siêu bán tải Ford F-150 2024 đã được bàn giao trở lại

Trong cuộc phỏng vấn với Detroit Free Press, Mike Levine, Giám đốc Truyền thông Sản phẩm của Ford Bắc Mỹ, nhấn mạnh rằng quy trình tiêu chuẩn của hãng là sản xuất và lưu trữ xe trước khi giao cho khách hàng và cụ thể Ford F-150 2024 mới là một ví dụ. Ford cũng đã tiến hành kiểm tra chất lượng một cách chặt chẽ hơn trên các dòng xe của mình. Theo nhà phân tích Sam Fiorani từ AutoForecast Solutions, Ford đã giải quyết vấn đề với đèn pha của F-150 2024 trước khi bắt đầu chuyển xe đến các đại lý. Levine nói: "Chúng tôi đã bắt đầu vận chuyển những chiếc bán tải Ford F-150 2024 mới tới các đại lý từ tuần trước. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng lượng xe trong các lô hàng khi chúng tôi tiếp tục kiểm tra chất lượng để đảm bảo chúng đáp ứng yêu cầu chất lượng từ khách hàng. Chúng tôi cam kết giao hàng đúng thời hạn và rất hạnh phúc khi mang những chiếc xe bán tải này đến với khách hàng." Ford cũng đã có chiến lược sản xuất nhiều xe hơn, dù chúng có thể chưa sẵn sàng đến tay đại lý và khách hàng. Theo nhận định của nhà phân tích ô tô John McElroy, Ford ghi nhận doanh số bán hàng ngay khi xe rời khỏi nhà máy, không phải khi đến tay đại lý. Hãng cũng sẵn lòng trả tiền lưu trữ cho những chiếc xe này nếu cho phép đáp ứng các chỉ số doanh thu được báo cáo cho Phố Wall. Tuy nhiên, đầu tuần này, thông tin được rò rỉ về việc F-150 Lightning 2024 cũng bị tạm dừng sau khi quá trình giao hàng bị hoãn vào ngày 9 tháng 2 do vấn đề chất lượng không được tiết lộ. Paul Waatti từ AutoPacific chia sẻ với Auto News: "Có những lần ra mắt quan trọng hơn so với những lần khác, và không có chiếc xe nào quan trọng hơn đối với lợi nhuận và danh tiếng của Ford hơn chiếc xe mang huy hiệu F-Series - và đã có hai mẫu F-Series gặp sự cố gần đây." Waatti tiếp tục: "Ngừng việc giao F-150 và F-150 Lightning cho đến khi mọi vấn đề được giải quyết là một quyết định đúng đắn, dù ít có thể hơn so với việc tung ra chúng sớm mà đã biết sẽ gặp vấn đề." Video: Giới thiệu siêu bán tải Ford F-150 2024.

Trong cuộc phỏng vấn với Detroit Free Press, Mike Levine, Giám đốc Truyền thông Sản phẩm của Ford Bắc Mỹ, nhấn mạnh rằng quy trình tiêu chuẩn của hãng là sản xuất và lưu trữ xe trước khi giao cho khách hàng và cụ thể Ford F-150 2024 mới là một ví dụ. Ford cũng đã tiến hành kiểm tra chất lượng một cách chặt chẽ hơn trên các dòng xe của mình. Theo nhà phân tích Sam Fiorani từ AutoForecast Solutions, Ford đã giải quyết vấn đề với đèn pha của F-150 2024 trước khi bắt đầu chuyển xe đến các đại lý. Levine nói: "Chúng tôi đã bắt đầu vận chuyển những chiếc bán tải Ford F-150 2024 mới tới các đại lý từ tuần trước. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng lượng xe trong các lô hàng khi chúng tôi tiếp tục kiểm tra chất lượng để đảm bảo chúng đáp ứng yêu cầu chất lượng từ khách hàng. Chúng tôi cam kết giao hàng đúng thời hạn và rất hạnh phúc khi mang những chiếc xe bán tải này đến với khách hàng." Ford cũng đã có chiến lược sản xuất nhiều xe hơn, dù chúng có thể chưa sẵn sàng đến tay đại lý và khách hàng. Theo nhận định của nhà phân tích ô tô John McElroy, Ford ghi nhận doanh số bán hàng ngay khi xe rời khỏi nhà máy, không phải khi đến tay đại lý. Hãng cũng sẵn lòng trả tiền lưu trữ cho những chiếc xe này nếu cho phép đáp ứng các chỉ số doanh thu được báo cáo cho Phố Wall. Tuy nhiên, đầu tuần này, thông tin được rò rỉ về việc F-150 Lightning 2024 cũng bị tạm dừng sau khi quá trình giao hàng bị hoãn vào ngày 9 tháng 2 do vấn đề chất lượng không được tiết lộ. Paul Waatti từ AutoPacific chia sẻ với Auto News: "Có những lần ra mắt quan trọng hơn so với những lần khác, và không có chiếc xe nào quan trọng hơn đối với lợi nhuận và danh tiếng của Ford hơn chiếc xe mang huy hiệu F-Series - và đã có hai mẫu F-Series gặp sự cố gần đây." Waatti tiếp tục: "Ngừng việc giao F-150 và F-150 Lightning cho đến khi mọi vấn đề được giải quyết là một quyết định đúng đắn, dù ít có thể hơn so với việc tung ra chúng sớm mà đã biết sẽ gặp vấn đề." Video: Giới thiệu siêu bán tải Ford F-150 2024.