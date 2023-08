Ảnh cực quý về kiến trúc cung đình Huế năm 1935

Cầu Trung Đạo và Ngọ Môn ở Hoàng thành Huế năm 1935. Ảnh: Aavh.org. Cổng Hiển Nhơn nằm ở phía Đông của Hoàng thành Huế. Cổng Chương Đức, phía Tây Hoàng thành. Bộ Cửu Đỉnh nhà Nguyễn ở phía sau Hiển Lâm Các, Hoàng Thành Huế. Hiển Lâm Các nhìn từ bên hông Thế Miếu. Trong khuôn viên Thái Miếu, công trình đối xứng với Thế Miếu ở phía Tây Nam Hoàng thành. Tòa Nhật Thành lâu trong Tử Cấm Thành Huế. Kỳ đài (cột cờ) ở mặt trước Kinh thành Huế. Tòa nhà Viện Cơ mật ở Huế, ngày nay là trụ sở của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế. Toàn cảnh cung An Định nhìn từ bờ bên kia sông An Cựu. Cống chính và đình Trung Lập - tòa lầu hình bát giác của cung An Định. Mời quý độc giả xem video: Món ngon tiến vua ở xứ Huế / VTV Life.

