Tài xế xe khách Long Giang vi phạm do uống rượu ngâm “quả thuốc phiện”

Sáng 30/3, Cục CSGT (C08) cho biết, tổ công tác thuộc C08 và Phòng Cảnh CSGT công an tỉnh Sơn La vừa phát hiện lái xe khách vi phạm nồng độ cồn và dương tính với chất ma tuý.

Tài xe có nồng độ cồn và dương tính ma túy.

Theo đó, lúc 21h23 ngày 29/3, tổ Công tác thuộc C08 và Công an tỉnh Sơn La trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường Trần Đăng Ninh, TP Sơn La phát hiện xe ô tô khách biển số 27F-000.5x của nhà xe Long Giang di chuyển tuyến Điện Biên đi Quảng Ninh, do lái xe Phạm Văn B (SN 1981) trú tại phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lúc này, trên xe chở theo 29 hành khách. Qua kiểm tra nhanh lái xe vi phạm cồn ở mức 0,260mg/ 1 lít khí thở. Tiến hành test nhanh ma tuý lái xe dương tính.

Nhà xe Long Giang chở 29 khách.

Qua khai thác và đấu tranh, lái xe khai nhận trước đó có uống rượu ngâm “ quả thuốc phiện ”.

Hiện tổ công tác đã lập biên bản đối với lái xe trên để tiếp tục đấu tranh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

