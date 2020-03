Điều dưỡng ở An Giang sàm sỡ phụ nữ ngoài đường: Sướng tí... nhục nhiều?

Điều dưỡng ở An Giang thò tay vào vùng kín phụ nữ

Vụ việc nam điều dưỡng Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang Thái Lê Minh Đại K. (SN 1995; ngụ phường Bình Đức, TP Long Xuyên) đang bị điều tra do có hành vi sàm sỡ một cô gái khiến dư luận vô cùng bức xúc.



Theo kết quả xác minh ban đầu vụ điều dưỡng ở An Giang sàm sỡ phụ nữ cho thấy, vào khoảng 8h ngày 6/3, chị N.T.K.Đ. (SN 1999, ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), điều khiển xe máy và dựng tại 1 shop quần áo. Đây là nơi mà chị bán thuê, ở khu vực chợ đêm M.Q., thuộc khu Golden City nằm ở khóm Tây Khánh 2, (phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên). Khi chị Đ. đi lấy sào treo quần áo, bất ngờ xuất hiện 1 thanh niên lạ mặt chạy xe gắn máy hiệu Air Blade đưa tay vào vùng kín của chị Đ. rồi rú ga bỏ chạy. Do bức xúc trước sự việc trên, chị Đ đã đến cơ quan công an trình báo.

Quá trình điều tra, công an xác định đối tượng gây ra vụ sàm sỡ phụ nữ là Thái Lê Minh Đại K. - Nam điều dưỡng Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang và đối tượng này cũng đã thừa nhận hành vi trên.

Cùng với việc cơ quan công an điều tra xử lý hành vi điều dưỡng ở An Giang sàm sỡ phụ nữ ngoài đường , lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cũng cho biết, khi có kết quả xử lý từ cơ quan công an, đơn vị sẽ xem xét mức độ vi phạm và đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp để không làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành cũng như đơn vị.

Nam điều dưỡng Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang Thái Lê Minh Đại K.

Hành vi sàm sỡ vùng kín cô gái của nam điều dưỡng trên là khó có thể chấp nhận, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Bởi thời gian qua có quá nhiều vụ việc các nạn nhân nữ bị sàm sỡ nhưng các đối tượng gây ra hành vi này sau đó đều bị xử lý, người bị phạt hành chính, kẻ bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, nam điều dưỡng đó không lấy những vụ việc trên để làm gương. Hành vi sàm sỡ vùng kín của đối tượng này là hành vi bệnh hoạn, thể hiện lối sống lệch lạc, hành vi lệch chuẩn xuống cấp đạo đức thể hiện sự tha hóa của một cán bộ vốn được đào tạo y đức một cách bài bản. Hành vi này đã gây ảnh hưởng, tác động sâu sắc đến việc xây dựng phẩm chất, nhân cách con người và xây dựng nền tảng đạo đức xã hội lành mạnh.

Chị Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) cho biết, khi đọc thông tin về hành vi của nam điều dưỡng trên, bản thân chị vô cùng bức xúc.

"Một nam điều dưỡng làm ở một bệnh viện lớn của tỉnh An Giang lại có hành vi của một kẻ biến thái khi sàm sỡ sờ vùng kín của một cô gái. Đây là hành vi thể hiện lối sống thiếu đạo đức và không tôn trọng phụ nữ. Nam điều dưỡng này khi ra đường còn hành xử như vậy thì với các bệnh nhân nữ tại bệnh viện sẽ là một mối nguy hiểm. Do vậy, theo tôi cần phải xử lý cả về mặt pháp luật và kỷ luật về hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện, của ngành y", chị Lan cho hay.

Đồng tình với chị Lan, chị Mai Phương, một độc giả cho rằng, không thể chấp nhận hành vi trên và yêu cầu các cơ quan chức năng cần phải xử lý một cách nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hội phụ nữ địa phương này cũng cần lên tiếng để bảo vệ quyền lợi chị em phụ nữ.

"Có quá nhiều vụ việc nạn nhân là các bé gái, chị em phụ nữ bị sàm sỡ từ trong thang máy đến nơi công cộng xảy ra thời gian qua, gây tâm lý bất an đối với phụ nữ khi đi ra khỏi nhà. Đã đến lúc cần xử phạt nặng hơn với những kẻ thiếu tôn trọng phụ nữ khi có hành vi sàm sỡ và làm ảnh hưởng đến tinh thần, cuộc sống của các phụ nữ. Hệ thống luật pháp hiện nay dù đã thay đổi nhưng vẫn còn quá nhẹ đối với hành vi quấy rối tình dục phụ nữ dẫn đến tình trạng trên vẫn diễn ra. Một điều dưỡng được đào tạo đàng hoàng, đã có gia đình, có ý thức về trách nhiệm và hành vi của bản thân lại có thể gây ra hành vi bỉ ổi đến như vậy thì cần phải xử lý thật nghiêm khắc, thậm chí loại bỏ ra khỏi ngành y", chị Phương cho hay.

Xử lý thế nào điều dưỡng ở An Giang sàm sỡ phụ nữ?

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) khi nêu ý kiến về vụ việc trên cho rằng, danh dự, nhân phẩm, uy tín của con người, đặc biệt là phụ nữ là một trong những đối tượng được pháp luật đề cao và bảo vệ. Hành vi sàm sỡ phụ nữ, cụ thể sờ vào vùng kín người phụ nữ ngoài đường của điều dưỡng viên trên là hành vi trái đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, không chỉ xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người phụ nữ mà còn gây nên tâm lý hoang mang, lo sợ cho xã hội, gây mất trật tự an ninh công cộng.

“Hành vi sàm sỡ phụ nữ ngoài đường, đặc biệt người có hành vi vi phạm lại là điều dưỡng viên thì ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế nói chung và nghề điều dưỡng viên nói riêng. Do đó, cơ quan có thẩm quyền cần điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm khắc hành vi vi phạm trên để không chỉ đảm bảo an ninh trật tự xã hội, bảo vệ danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại mà còn nâng cao tính chất giáo dục, răn đe trong cộng đồng”, Luật sư Hoàng Tùng cho hay.

Luật sư Hoàng Tùng.

Luật sư Hoàng Tùng cho biết, để xác định chính xác mức độ xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp này thì cần căn cứ vào kết quả xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, tính chất, hậu quả, mục đích, động cơ của hành vi, mức độ gây tổn hại về vật chất và tinh thần đối với người bị hại,… Theo đó, căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi này của điều dưỡng viên có thể bị xử phạt hành chính hoặc cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo luật sư Tùng, về xử phạt hành chính, theo điểm a, khoản 1, Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn, trật tự xã hội, quy định về vi phạm quy định về trật tự công cộng, theo đó: “Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000đ đến 300.000đ đối với các hành vi sau: a. Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”.

Bên cạnh đó, Luật sư Hoàng Tùng cho rằng, hành vi trên của điều dưỡng viên cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có đủ các dấu hiệu cấu thành Tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo đó, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, trong trường hợp này, nếu điều dưỡng viên trên có đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội làm nhục người khác này thì mức cao nhất của khung hình phạt là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm và bị cấm hành nghề trong khoảng thời gian lên tới 5 năm.

Bên cạnh đó, căn cứ vào đơn yêu cầu của người bị hại thì hành vi này sẽ được xử lý theo yêu cầu của bị hại. Trong trường hợp nếu người bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố thì điều dưỡng viên trên vẫn bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Ngoài việc bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì điều dưỡng viên trên còn phải thực hiện việc bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm,uy tín của người phụ nữ bị xâm hại theo quy định tại Điều 592 Bộ luật dân sự năm 2015.

Theo đó, không chỉ bao gồm các chi phí như chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút; thiệt hại khác do luật quy định mà còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.