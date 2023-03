Bé trai 3 tuổi bị ép hút ma túy: Người mẹ liên đới.. xử sao?

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Bậm (44 tuổi, nhân tình của mẹ ruột bé trai 3 tuổi) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để điều tra việc Bậm và Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi - mẹ ruột bé trai) về hành vi hành hạ, ngược đãi. Bậm và Nguyên khai nhận vụ việc như những hình ảnh trong clip chỉ là do đùa giỡn chứ không có ý định làm hại gì đến bé.

Bé trai 3 tuổi bị ép hút ma túy và Lê Văn Bậm, Nguyễn Thảo Nguyên.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, trong vụ việc trên, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ mẹ cháu bé có biết sự việc này hay không, có tham gia sử dụng trái phép chất ma túy hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy người mẹ không trực tiếp thực hiện hành vi ép buộc cháu bé sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng đã có hành vi giúp sức, xúi giục hoặc chỉ đạo người tình thực hiện hành vi ép buộc con mình sử dụng trái phép chất ma túy, người này cũng sẽ bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm. Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ làm rõ có phải chất ma túy hay không? Đồng thời cũng sẽ làm rõ hành vi, nhận thức, vai trò của từng đối tượng, xác định hậu quả đã gây ra đối với cháu bé và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không phải là cưỡng ép trẻ em sử dụng trái phép chất ma túy, hành vi này cũng vẫn có thể bị xử lý hình sự về tội hành hạ người khác. Trường hợp cháu bé không dương tính với chất ma túy, các dụng cụ, thiết bị này cũng không phải là đang để sử dụng trái phép chất ma túy, hành vi này cũng rất đáng lên án, là hành vi cưỡng bức, bạo hành trẻ em gây hoang mang lo lắng trong dư luận xã hội.

Bởi vậy, tùy vào tính chất mức độ của hành vi, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà cơ quan chức năng cũng sẽ xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi hành hạ người khác. Theo quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự, hành vinh này hình phạt có thể tới 3 năm tù. Theo luật sư Cường, vụ việc trên là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với công tác bảo vệ trẻ em. Dù vụ việc có được giải quyết theo hướng nào chăng nữa, rõ ràng cháu bé đang có dấu hiệu bị bạo hành, không đảm bảo an toàn về sức khỏe, thậm chí có thể bị xâm phạm đến tính mạng.

Bởi vậy, người cha của cháu bé có thể đề nghị thay đổi người nuôi con sau ly hôn (nếu có). Đồng thời cơ quan chức năng cũng cần có những biện pháp can thiệp kịp thời để đảm bảo an toàn cho cháu bé. Ngoài việc xem xét xử lý đối với các đối tượng vi phạm thì các cơ quan chức năng cũng cần tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân. Kịp thời phát hiện ra các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với những người cha, người mẹ là người nghiện ma túy, những người có lối sống sa đọa, vi phạm pháp luật có thể hạn chế quyền nuôi con để trẻ em được quyền sống trong một môi trường an toàn, lành mạnh, có điều kiện phát triển đầy đủ về thể chất, tinh thần và điều kiện học tập phải đảm bảo quyền trẻ em được thực thi trên thực tế".

Hiện vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.