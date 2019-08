Sự thật vụ nữ sinh mất tích bí ẩn tại sân bay Nội Bài

Sự việc xảy ra vào trưa 13/8 tại sân bay Nội Bài. Theo thông tin ban đầu, nữ sinh bị mất tích bí ẩn là Nguyễn Vũ Trà My (SN 1998, trú tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng). Vào trưa 13/8, nữ sinh này cùng 3 người khác gồm người yêu, cô ruột và em trai đến sân bay Nội Bài để đi chuyến bay vào TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Sự thật là nữ sinh My không hề bị mất tích ở sân bay Nội Bài như lo ngại. Khoảng 12h trưa cùng ngày, sau khi làm thủ tục hàng không đi Đà Lạt, My đang cùng em trai lên máy bay để về quê thăm bà nội bị ốm. My đã đưa điện thoại cho em trai cầm hộ rồi nói là đi vệ sinh. Nhưng sau đó mãi không thấy chị đâu, em trai mới gọi điện thông báo cho gia đình. Diễn biến bất thường khiến người nhà nữ sinh lo ngại My đã mất tích một cách bí ẩn.



Tuy nhiên, sau khi người nhà Nguyễn Vũ Trà My đến trình báo lực lượng an ninh sân bay Nội Bài về sự mất tích bí ẩn của nữ sinh này. Lực lượng an ninh hàng không sân bay sau đó đã phối hợp với công an để lấy lời khai, đồng thời trích xuất camera an ninh để tìm dấu vết.

Kết quả trích xuất camera an ninh cho thấy nữ sinh này có lên sân bay cùng với cô ruột, em trai và người yêu. Sau khi làm thủ tục hàng không đi Đà Lạt, không hiểu vì lý do gì, nữ sinh đã đưa điện thoại cho em trai và vòng lên sảnh E và bắt taxi về Hà Nội cùng người yêu.