Lộ hình ảnh cuối trước khi mất tích của người mẹ xinh đẹp ở Điện Biên

Chiều 19/7, trao đổi với chúng tôi, ông Chiến - bố chị Đỗ Thương Huyền (26 tuổi) ở phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên bỏ lại con thơ 2 tuổi mất tích bí ẩn cho biết đến nay gia đình vẫn chưa có thông tin về con gái.

Ông Chiến cho hay, vào ngày 18/7, cơ quan công an báo tin cho gia đình tìm thấy xe của chị Huyền được gửi trong khu vực bến xe Mỹ Đình. Vị trí nơi thấy xe của chị Huyền cách nhà hơn 400km.

Hình ảnh trích xuất camera trước khi chị Huyền (áo hồng) rời khỏi nhà. Theo đó, khoảng 17h30 ngày 16/7, chị Huyền đi khỏi nhà. Trước khi đi chị Huyền nói đi có tý việc, khi đi mặc áo sơ mi mầu hồng và quần vải mầu đen, đi xe máy nhãn hiệu Wave RSX màu trắng - đen biển kiểm soát 27Y1- 001.88. “Hôm đó nhà tôi cũng khá đông người, có 5,6 người còn ngồi uống bia bên ngoài. Thấy con gái đi tôi hỏi thì Huyền bảo ra ngoài có tí việc. Tôi cứ nghĩ con đi mua dưa cà gì để về ăn cơm thế nhưng đến hơn 19h tối không thấy Huyền về. Gia đình gọi điện thì thuê bao, ai ngờ con mất tích đến nay vẫn chưa được tìm thấy”, ông H nhớ lại. Hình ảnh chị Huyền trước khi mất tích.

Người cha này cũng cho biết, vợ chồng con gái ở cùng gia đình ông. Anh Thành chồng chị Huyền là người hiền lành, vợ chồng cũng không hề xảy ra xích mích gì. Ông cũng chưa hiểu rõ nguyên nhân con gái mất tích . Trước khi đi chị Huyền vẫn bình thường không có biểu hiện gì khác lạ.

Một lãnh đạo Công an phường Him Lam cho biết, hiện lực lượng công an đã triển khai công tác nghiệp vụ tìm kiếm Đỗ Thương Huyền. Hồ sơ vụ việc đã chuyển lên Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Điện Biên Phủ và Phòng Cảnh sát Hình sự thụ lý theo thẩm quyền. Sau khi tiến hành định vị số điện thoại di động của Huyền, được biết lần cuối Huyền liên lạc vào khoảng 18h ngày 16/7 tại khu vực quanh khách sạn Mường Thanh, cách nhà ở khoảng 300- 500m.