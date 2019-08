Rác thải, cỏ dại mọc ùm tùm "nuốt trọn" dự án thập kỷ đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Mặc dù, tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông đoạn đi qua khu vực hồ Hoàng Cầu đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục từ lâu, nhưng hiện nay, dải phân cách cứng bên dưới gầm đường sắt lại biến thành một nơi bỏ hoang, cây cỏ dại mọc um tùm do dự án tiếp tục chậm tiến độ, chưa thể đi vào khai thác. Nhiều đoạn dưới chân đường sắt trên cao, cây dại mọc cao hàng mét, tạo thành những bụi cây lớn nhỏ khác nhau. Cỏ mọc um tùm nhưng không được cắt tỉa. Những bụi cỏ xanh um, mọc tua tủa làm mất mỹ quan đô thị. Cỏ thì ngày càng vươn lên cao tuy nhiên ở khu vực này không có người cắt tỉa dọn dẹp. Nhìn hình ảnh này không ai nghĩ rằng đây là con đường giữa Thủ đô. Do không có người dọn dẹp, những đống rác, phế thải cứ một nhiều và chất thành từng đống cùng các lùm cây dại. Cành cây cắt tỉa cùng rác bị bỏ lại trơ trọi dưới gầm đường sắt trên cao. Bao tải phế liệu còn thò ra cả ngoài đường có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ở tuyến phố Yên Lãng, những cục bê tông còn vứt ngổn ngang ra dưới đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Trước thực trạng trên, nhiều người dân mong muốn, các cấp chính quyền của địa phương sẽ có những biện pháp cắt tỉa cây cảnh quan, loại bỏ cây dại và dọn dẹp các điểm tập kết rác thải, phế thải nơi đây để trả lại cảnh quan sạch đẹp cho cả tuyến đường. >>> Xem thêm video: Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Quanh co lời giải thích. Nguồn: VTC 1.

