Sát nhân máu lạnh hé lộ lý do giết nữ MC đám cưới

Theo lời khai tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Thanh (20 tuổi, ngụ ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, H.Châu Thành, Tiền Giang) - nghi can giết chị Hồ Thị Kim Toàn (32 tuổi, ngụ ấp Phước Thái, xã Mỹ Phước, H.Hòn Đất, Kiên Giang, tạm trú H.Thoại Sơn, An Giang) cho biết:



Ngày 26.11, Thanh đến nhà ông H.V.D để dự đám cưới. Tại đây, Thanh gặp chị Hồ Thị Kim Toàn (còn có tên là Lưu Bích Thảo, 32 tuổi, ngụ ấp Phước Thái, xã Mỹ Phước, H.Hòn Đất, Kiên Giang, tạm trú H.Thoại Sơn, An Giang), là MC cho đám cưới này.

Nghi can khai vì nạn nhân có 'lời lẽ xúc phạm' nên đã ra tay gây án.

Thanh và chị Toàn đã nói chuyện với nhau và trao đổi số điện thoại. Đến 23 giờ cùng ngày (26.11), cả hai ra phần đất trống phía bên hông nhà nơi tổ chức đám cưới để nói chuyện. Lúc này Thanh đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị Toàn từ chối nên xảy ra mâu thuẫn.

Thanh khai do chị Toàn "có lời lẽ xúc phạm "nên bị Thanh đánh vào mặt. Sau đó, Thanh nắm tóc kéo chị Toàn ra mương nước sau nhà, dìm nạn nhân xuống cho đến chết.

Cũng theo lời khai của nghi can này, trong lúc kéo nạn nhân, thấy điện thoại chị Toàn rơi ra, Thanh nhặt lên, bỏ vào túi. Ngoài việc tước đoạt mạng sống của nạn nhân, Thanh cũng nhận mình đã cởi quần áo nạn nhân ra ném vào bụi sậy gần đó, rồi vác thi thể chị Toàn đi theo đường ruộng, ném xuống mương nước phía sau nhà bà nội của Thanh. Thanh còn dùng tấm bê tông đè lên xác nạn nhân.

Trước đó, như PLVN đã thông tin:Ngày 28/11 Cơ quan công an nhận được trình báo của công dân về việc chị Hồ Thị Kim Toàn- là MC cho các đám cưới, bị mất tích.

Lực lượng chức năng sau đó tiến hành điều tra. Đến ngày 2/12, Nguyễn Minh Thanh đến Công an H.Châu Thành đầu thú, khai nhận về việc giết chị Toàn. Nghi phạm khai nhận nguyên nhân sát hại nạn nhân vì đòi quan hệ tình dục nhưng bị từ chối.

Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 11/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Thanh ( 20 tuổi, ngụ ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, H.Châu Thành, An Giang) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.