Xe cứu thương chở người bị TNGT "biến mất bí ẩn" đang ở đâu?

(Kiến Thức) - Nhà chức trách đã tìm kiếm nạn nhân TNGT ở nhiều bệnh viện tại TP HCM nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng, lực lượng công an đã phát hiện chiếc xe cứu thương chở người bị tai nạn giao thông lên tới tận Đồng Nai.

PV Kiến Thức, chỉ huy Đội CSGT Công an quận 9, TP HCM cho biết đã tìm được chiếc xe cứu thương chở người bị tai nạn giao thông. Tổ xử lý TNGT Công an quận 9 khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Hiện đã xác định được nguyên nhân vụ việc. Liên quan đến vụ việc người đàn ông bị TNGT trên xa lộ Hà Nội sau đó xe cứu thương chở đi và “mất tích bí ẩn”, sáng nay 12/12, trao đổi với, chỉ huy Đội CSGT Công an quận 9, TP HCM cho biết đã tìm được chiếcgiao thông.

Theo CSGT Công an quận 9, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h tối 7/12. Vào thời gian này, người đàn ông đi xe máy biển số 59P1-833.28 chạy qua giao lộ XLHN – Khu Công nghệ cao (phường Tân Phú, quận 9) thì tự gây tai nạn té ngã.

Cùng lúc này, xe cứu thương (mang biển số TP HCM, của một đơn vị y tế tư nhân) chở bệnh nhân từ TP về Đồng Nai ngang qua hiện trường thì được một số người dân yêu cầu chở người bị nạn đi cấp cứu.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tổ xử lý thuộc Đội CSGT và Đội điều tra Tổng hợp Công an quận 9 đã có mặt khám nghiệm làm rõ vụ tai nạn. Tuy nhiên, suốt đêm hôm đó và cả ngày hôm sau (8/12), lực lượng công an đi nhiều bệnh viện truy tìm xe cứu thương chở nạn nhân mà không thấy.

“Mở rộng tìm kiếm, lực lượng công an đã tìm ra nơi nạn nhân điều trị là bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Làm việc với người đàn ông này và tài xế xe cứu thương, cơ quan điều tra xác định vụ tai nạn là do nạn nhân tự té, xe cứu thương hỗ trợ đưa đi cấp cứu chứ không liên quan”, Công an quận 9 thông tin.

Cũng theo chỉ huy CSGT, hiện sức khỏe của người đàn ông đã bình phục và sẽ được mời đến tổ xử lý tai nạn để làm thủ tục nhận lại chiếc xe máy.