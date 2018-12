Phong tỏa tài sản của ông Trần Bắc Hà tại Bình Định

Liên quan đến vụ Bộ Công an tống đạt lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với đối với ông- nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV và 2 cấp dưới về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại BIDV. Ngày 12/12, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang làm các thủ tục yêu cầu của Bộ Công an phong tỏa tài sản liên quan đến ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV và ông Trần Lục Lang, Phó tổng Giám đốc BIDV ở tỉnh này.

Sau đó, doanh nghiệp này chuyển nhượng resort cho Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn với giá 135 tỷ đồng.

Năm 2017, có nhiều tin đồn về việc vợ chồng ông Trần Bắc Hà chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của mình tại Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn cho em ruột mình là bà Ngô Thị Kim Oanh (TP.HCM).

Công ty thứ 2 của Trần Bắc Hà là Công ty CP Tập đoàn An Phú được thành lập vào tháng 4/2009.

Năm 2012, cổ đông của công ty này có 3 người gồm: Ông Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) và Trần Hoài Đức, ông Trần Anh Quang (người giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật công ty).

Đến năm 2016, Công ty CP Khoáng sản và Năng lượng An Phú đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn An Phú và ông Trần Duy Tùng đã thay thế ông Trần Anh Quang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật cho đến nay.

Tháng 6/2016, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị thương mại An Phú do Công ty CP Tập đoàn An Phú (An Phu Group) làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch, Khu đô thị thương mại An Phú (ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) có tổng diện tích khoảng 37.069 m2 gồm: 13.986 m2 đất nhà ở (gồm biệt thự, liền kề, đất ở kết hợp thương mại, chung cư), đất giao thông - hạ tầng kỹ thuật 12.784 m2, còn lại đất công viên cây xanh, đất thương mại dịch vụ, đất công trình công cộng. Tổng vốn đầu tư dự án gần 300 tỷ đồng.