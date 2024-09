Sập cầu Phong Châu: Dùng camera bay tìm người

Liên quan đến công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn vụ cầu Phong Châu bị sập, Giám đốc công an tỉnh Phú Thọ, Đại tá Phạm Minh Tuấn cho biết đang thống kê đối soát nhân thân các nạn nhân sẽ thông báo sau. Các lực lượng công an quân đội, giao thông đã tập hợp phương tiện đầy đủ, nhưng do nước đang chảy xiết, lưu lượng quá mạnh chưa triển khai được, đang phối hợp với các địa phương dọc hạ lưu để tuần tra, tìm kiếm.

Cầu Phong Châu sập đổ.

"Chúng tôi dùng camera bay dọc tuyến để tìm kiếm người mất tích. Hiện đã tuyên truyền cho bà con hai bên hạ lưu sông đặc biệt lưu ý phương án đảm bảo người và của. Các cơ quan chức năng đã phân luồng từ xa, yêu cầu các Sở trên địa bàn rà soát đánh giá lại cầu cống yếu để tính toán đóng cửa phân luồng trong tình huống nước dâng và chảy xiết như hiện nay", Đại tá Phạm Minh Tuấn thông tin.

Tại cuộc họp khẩn chiều 9/9, T hứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh, trước mắt đảm bảo vấn đề an toàn tìm kiếm cứu hộ. Chỉ khi điều kiện thời tiết cho phép thì mới có thể triển khai tìm kiếm cứu nạn .

Về phương án đảm bảo giao thông, trước mắt có 2 phương án là sử dụng phà, hoặc là cầu phao. Tuyến đường sông này ít phương tiện thuỷ qua lại nên chúng tôi đề xuất làm cầu phao cố định. Về lâu dài, chắc chắn phải làm cầu mới, không thể sửa chữa cầu cũ. Cầu Phong Châu là cầu huyết mạch, cần xây cầu mới để đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con.

Cũng theo ông Sang, hiện nay người tham gia giao thông phần đông sử dụng google maps để dẫn đường. Vì vậy, bên cạnh phân luồng giao thông, chúng ta cần phải cập nhật ngay thông tin trên hệ thống các phần mềm dẫn đường.

Cũng trong sáng nay, Cục Đường bộ Việt Nam Cục ĐBVN đã ra công điện yêu cầu Sở GTVT Phú Thọ khẩn cấp điều động nhân lực, thiết bị tham gia khắc phục các sự cố và tìm kiếm cứu nạn (nếu có); bảo vệ công trình và các công việc cần thiết khác; Khẩn trương có phương án phân luồng giao thông; bảo đảm chất lượng, an toàn công trình cầu, đường.

Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để các phương tiện và nguời tham gia giao thông tránh khu vực cầu Phong Châu.

Đề xuất sử dụng vật tư dự phòng tại Khu QLÐB I và các cơ quan, đơn vị để khắc phục sự cổ hu hòng công trình; Đồng thời, phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng bảo đảm an toàn, an ninh trật tự khu vực.

