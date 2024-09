Sập cầu Phong Châu: Hoảng hồn lời kể của nạn nhân thoát chết

Được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau khi được vớt lên từ sông dưới chân cầu Phong Châu, anh Phan Trường Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng và hoảng sợ khi nhớ lại giây phút rơi từ trên cầu Phong Châu xuống và được "hồi sinh" sau đó.

Nằm trên giường cấp cứu, anh Phan Trường Sơn kể: Khi di chuyển trên cầu, anh liên tục nghe tiếng uỳnh uỳnh phía sau. Ban đầu cứ nghĩ có xe tải trọng lớn chuẩn bị đi qua cầu, chưa kịp phản xạ quay đầu lại thì đã bị rơi xuống sông.

"Khi rơi xuống nước, cảm giác như người và xe đã chạm gần đáy sông. Tôi lấy hết sức, hơi thở để bơi ngoi lên. Khi lên đến mặt nước thì dường như hết hơi và xác định cũng khó sống. May mắn vớ được cây chuối trôi dạt sông và được người dân hỗ trợ cứu vớt", anh Phan Trường Sơn hoảng sợ, kể.

Nhiều người cũng chia sẻ về việc may mắn thoát chết trong gang tấc khi cầu Phong Châu đứt đôi, đổ sập xuống sông.

Một nam thanh niên đã thoát chết trong gang tấc, bàng hoàng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng cho biết: Vì vụ việc xảy ra quá nhanh, khiến anh và một người đi cùng rơi tự do xuống. Sau đó, anh được người dân cứu giúp, đưa lên bờ.

Được biết, cầu Phong Châu bị sập vào lúc 10h ngày 9/9, khi đó trên cầu có người và xe lưu thông. Hiện lực lượng chức năng đang trích xuất camera, ghi lời khai nhân chứng để xác định chính xác số người, phương tiện gặp nạn.

Sau khi kiểm tra hiện trường và nghe các đơn vị chức năng báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang chỉ đạo, trước mắt, Công an tỉnh cần triển khai phương án phân luồng giao thông ở tất cả các hướng để tránh các phương tiện từ Hà Nội lên và các tỉnh khác về đi qua cầu Phong Châu, đảm bảo phân luồng từ xa. Các lực lượng Quân đội, Công an, Y tế... sẵn sàng các phương án để triển khai cứu hộ, cứu nạn; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, nhân lực để triển khai phương án khi đảm bảo các yếu tố an toàn.

