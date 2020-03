Ông trùm sinh năm 1997 của đường dây ma túy TP HCM vừa triệt phá

Mới đây, Phòng cảnh sát hình sự công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn do Nguyễn Hoàng Danh (SN 1977, quê Đồng Tháp) và Đặng Xuân Hải (60 tuổi, quê Nghệ An) cầm đầu.

Hải và Danh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, qua quá trình theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một đường dây tàng trữ vũ khí quân dụng để mua bán trái phép chất ma tuý nên đã lập chuyên án.