Các hot girl xinh đẹp đổi nghề đi buôn ma túy vì ma lực đồng tiền

Hot girl làm nghề trang điểm chuyển sang buôn ma túy: Tối 23/3, công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã quả tang Trương Thị Thanh Trúc (21 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) cùng bạn trai là Nguyễn Ngọc Trường Thành (23 tuổi, trú tại thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) khi mang ma túy đi bán cho người nghiện. (Ảnh: CACC) Qua kiểm tra người, lực lượng chức năng đã phát hiện trong người của hai đối tượng trên 32 viên thuốc lắc, 4 gói ma túy đá. Tại cơ quan công an, Trúc khai hè 2019, cô từ Đắk Lắk xuống Nha Trang để học nghề trang điểm cô dâu. Sau Tết, công việc này gặp khó khăn do dịch bệnh, tiền kiếm ra không đủ trang trải cuộc sống nên đi bán ma túy. Hot girl bỏ nghề tiếp viên vũ trường đi buôn ma túy: Ngày 19/3, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối phợp cùng Đồn Biên phòng Sơn Trà (TP Đà nẵng) bắt quả tang Trần Thị Vũ Tâm (SN 1991, trú tại tổ 59, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) đang bán ma tuý cho 1 con nghiện sinh sống tại địa phương. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 gói ma túy dạng đá nặng 5g cùng tiền mặt, một số tang vật khác liên quan. Khám xét nơi ở Tâm, phát hiện và thu giữ thêm 7 gói tinh thể màu trắng là ma túy (nặng khoảng 50g) và 38 triệu đồng. Được biết, Tâm làm nhân viên ở vũ trường, sau đó chuyển sang làm nail (chăm sóc sắc đẹp). Do nghiện ma túy và để có tiền tiêu xài, Tâm đã mua ma túy về sử dụng và bán lại để kiếm lời. Hot girl bán hàng online thích ăn chơi rồi lao vào buôn ma túy: Ngày 15/10/2019, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên Trà Thị Tuyết Sương (SN 1992, trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 4 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. (Ảnh: Vietnamnet) Theo cáo trạng, Sương lập gia đình khi chưa học hết cấp 3 nhưng sau đó ly hôn rồi một mình nuôi con nhỏ. Nhiều người biết đến khi cô bán hàng online nhờ ngoại hình xinh đẹp, cô thường xuyên ăn mặc sang chảnh đến tụ điểm ăn chơi và dính vào ma túy. (Ảnh: Nguoiduatin) Để có tiền sử dụng ma túy và chi trả cho những cuộc chơi, Sương tham gia vào đường dây cung cấp ma túy cho con nghiện tại vũ trường, quán karaoke. Ngày 25/7/2018, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an TP Đà Nẵng bắt quả tang đang tàng trữ trái phép 1,998 gram ma túy. (Ảnh: FBNV) Hot girl “Ngọc Miu" bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy: Tháng 4/2017, cảnh sát đồng loạt bao vây, khám xét 13 xưởng sản xuất ma túy, nơi ở của nhóm Văn Kính Dương tại TP HCM và các tỉnh thành, thu giữ hơn 18 kg thuốc lắc, 120 kg bột ma túy, 190,611 kg thành phẩm và 86,11 bột màu vàng tinh chất ở thể rắn. (Ảnh: Văn Kính Dương và Ngọc Miu sau khi bị bắt. Nguồn ảnh: CACC) Đến 9/5/2019, TAND TP HCM tiếp tục xét xử Dương, Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) cùng 8 đồng phạm. Đại diện Viện KSND TP HCM giữ công tố tại tòa đã đề nghị HĐXX tuyên Văn Kính Dương án tử hình với nhiều tội danh. Ngọc Miu bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, đã xem xét tình tiết giảm nhẹ do có con nhỏ. Trước khi quen “ông trùm” Dương, Ngọc Miu vốn là một hot girl có tiếng trong giới tuổi teen tại Sài Gòn, cô sớm bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên với Dương, cả hai có một đứa con chung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân cũng không kéo dài bao lâu, cả hai quyết định ly hôn vào năm 2013. Triệt phá đường dây cung cấp ma túy do "hot girl" cầm đầu. (Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp)

Hot girl làm nghề trang điểm chuyển sang buôn ma túy: Tối 23/3, công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã quả tang Trương Thị Thanh Trúc (21 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) cùng bạn trai là Nguyễn Ngọc Trường Thành (23 tuổi, trú tại thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) khi mang ma túy đi bán cho người nghiện. (Ảnh: CACC) Qua kiểm tra người, lực lượng chức năng đã phát hiện trong người của hai đối tượng trên 32 viên thuốc lắc, 4 gói ma túy đá. Tại cơ quan công an, Trúc khai hè 2019, cô từ Đắk Lắk xuống Nha Trang để học nghề trang điểm cô dâu. Sau Tết, công việc này gặp khó khăn do dịch bệnh, tiền kiếm ra không đủ trang trải cuộc sống nên đi bán ma túy. Hot girl bỏ nghề tiếp viên vũ trường đi buôn ma túy: Ngày 19/3, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối phợp cùng Đồn Biên phòng Sơn Trà (TP Đà nẵng) bắt quả tang Trần Thị Vũ Tâm (SN 1991, trú tại tổ 59, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) đang bán ma tuý cho 1 con nghiện sinh sống tại địa phương. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 gói ma túy dạng đá nặng 5g cùng tiền mặt, một số tang vật khác liên quan. Khám xét nơi ở Tâm, phát hiện và thu giữ thêm 7 gói tinh thể màu trắng là ma túy (nặng khoảng 50g) và 38 triệu đồng. Được biết, Tâm làm nhân viên ở vũ trường, sau đó chuyển sang làm nail (chăm sóc sắc đẹp). Do nghiện ma túy và để có tiền tiêu xài, Tâm đã mua ma túy về sử dụng và bán lại để kiếm lời. Hot girl bán hàng online thích ăn chơi rồi lao vào buôn ma túy: Ngày 15/10/2019, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên Trà Thị Tuyết Sương (SN 1992, trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 4 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. (Ảnh: Vietnamnet) Theo cáo trạng, Sương lập gia đình khi chưa học hết cấp 3 nhưng sau đó ly hôn rồi một mình nuôi con nhỏ. Nhiều người biết đến khi cô bán hàng online nhờ ngoại hình xinh đẹp, cô thường xuyên ăn mặc sang chảnh đến tụ điểm ăn chơi và dính vào ma túy. (Ảnh: Nguoiduatin) Để có tiền sử dụng ma túy và chi trả cho những cuộc chơi, Sương tham gia vào đường dây cung cấp ma túy cho con nghiện tại vũ trường, quán karaoke. Ngày 25/7/2018, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an TP Đà Nẵng bắt quả tang đang tàng trữ trái phép 1,998 gram ma túy. (Ảnh: FBNV) Hot girl “Ngọc Miu" bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy: Tháng 4/2017, cảnh sát đồng loạt bao vây, khám xét 13 xưởng sản xuất ma túy, nơi ở của nhóm Văn Kính Dương tại TP HCM và các tỉnh thành, thu giữ hơn 18 kg thuốc lắc, 120 kg bột ma túy, 190,611 kg thành phẩm và 86,11 bột màu vàng tinh chất ở thể rắn. (Ảnh: Văn Kính Dương và Ngọc Miu sau khi bị bắt. Nguồn ảnh: CACC) Đến 9/5/2019, TAND TP HCM tiếp tục xét xử Dương, Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) cùng 8 đồng phạm. Đại diện Viện KSND TP HCM giữ công tố tại tòa đã đề nghị HĐXX tuyên Văn Kính Dương án tử hình với nhiều tội danh. Ngọc Miu bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, đã xem xét tình tiết giảm nhẹ do có con nhỏ. Trước khi quen “ông trùm” Dương, Ngọc Miu vốn là một hot girl có tiếng trong giới tuổi teen tại Sài Gòn, cô sớm bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên với Dương, cả hai có một đứa con chung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân cũng không kéo dài bao lâu, cả hai quyết định ly hôn vào năm 2013. Triệt phá đường dây cung cấp ma túy do "hot girl" cầm đầu. (Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp)