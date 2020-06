Chân dung hotgirl sinh viên trường CĐ cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh

Tối 12/6, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đang tạm giữ 3 người để điều tra về hành vi buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Vào lúc 13 giờ 30 ngày 8/6/2020, Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ập vào nhà nghỉ Huế Xưa (Điềm Phùng Thị, TP.Huế) bắt giữ Hoàng Nguyễn Minh Hằng (SN 1999, ngụ khu phố 4, P.1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) - sinh viên trường Cao đẳng du lịch Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) Thu giữ tại 2 phòng nghỉ 1.303 viên thuốc lắc, gần 500 triệu đồng và nhiều dụng cụ, giấy tờ liên quan... Ban đầu, Hằng quanh co, ngoan cố chối tội, không khai báo, có những biểu hiện, hành động cản trở, thách thức lực lượng công an. Trước những chứng cứ thuyết phục, đấu tranh sắc bén, sau 1 ngày 1 đêm thì Hằng mới cúi đầu nhận tội. Nhiều đối tượng khác là thanh niên, dân xã hội và là sinh viên của Trường Cao đẳng Du lịch Huế cũng liên quan đến đường dây ma túy do Minh Hằng cầm đầu. Hằng điều hành đường dây ma túy, mua hàng từ TP.HCM, vận chuyển theo đường xe khách sau đó đưa về Huế giao cho Quang và Dung cùng nhiều đối tượng khác giao dịch, phân phối tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Làm rõ hành vi của các đối tượng khác tại tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, TP.HCM… liên quan đến đường dây ma túy này. Hằng đang là sinh viên năm 2 của Trường cao đẳng Du lịch Huế và được xem là hotgirl của trường. Hằng khá kín tiếng về và thường xuyên khoe ảnh đi du lịch ở những nơi sang trọng. Hằng sở hữu vẻ đẹp khá dễ thương. Việc Hằng cầm đầu đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh khiến cho nhiều người bất ngờ. Sau khi Hằng bị bắt, nhiều bình luận của những người theo học tại trường CĐ Du lịch Huế tỏ ra bất ngờ và lên án mạnh mẽ hành vi của cô gái trẻ này. Một hotgirl của trường CĐ lại là "bà trùm" đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh. >>> Xem thêm video: Choáng với độ giàu có của hotgirl Châu Bùi ở tuổi 22

Tối 12/6, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đang tạm giữ 3 người để điều tra về hành vi buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Vào lúc 13 giờ 30 ngày 8/6/2020, Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ập vào nhà nghỉ Huế Xưa (Điềm Phùng Thị, TP.Huế) bắt giữ Hoàng Nguyễn Minh Hằng (SN 1999, ngụ khu phố 4, P.1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) - sinh viên trường Cao đẳng du lịch Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) Thu giữ tại 2 phòng nghỉ 1.303 viên thuốc lắc, gần 500 triệu đồng và nhiều dụng cụ, giấy tờ liên quan... Ban đầu, Hằng quanh co, ngoan cố chối tội, không khai báo, có những biểu hiện, hành động cản trở, thách thức lực lượng công an. Trước những chứng cứ thuyết phục, đấu tranh sắc bén, sau 1 ngày 1 đêm thì Hằng mới cúi đầu nhận tội. Nhiều đối tượng khác là thanh niên, dân xã hội và là sinh viên của Trường Cao đẳng Du lịch Huế cũng liên quan đến đường dây ma túy do Minh Hằng cầm đầu. Hằng điều hành đường dây ma túy, mua hàng từ TP.HCM, vận chuyển theo đường xe khách sau đó đưa về Huế giao cho Quang và Dung cùng nhiều đối tượng khác giao dịch, phân phối tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Làm rõ hành vi của các đối tượng khác tại tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, TP.HCM… liên quan đến đường dây ma túy này. Hằng đang là sinh viên năm 2 của Trường cao đẳng Du lịch Huế và được xem là hotgirl của trường. Hằng khá kín tiếng về và thường xuyên khoe ảnh đi du lịch ở những nơi sang trọng. Hằng sở hữu vẻ đẹp khá dễ thương. Việc Hằng cầm đầu đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh khiến cho nhiều người bất ngờ. Sau khi Hằng bị bắt, nhiều bình luận của những người theo học tại trường CĐ Du lịch Huế tỏ ra bất ngờ và lên án mạnh mẽ hành vi của cô gái trẻ này. Một hotgirl của trường CĐ lại là "bà trùm" đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh. >>> Xem thêm video: Choáng với độ giàu có của hotgirl Châu Bùi ở tuổi 22