Quốc ca Việt Nam bị tắt tiếng do bản quyền, Bộ Ngoại giao nói gì?

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 9/12, PV đặt câu hỏi: Trong khuôn khổ giải bóng đá AFF Cup 2020 đang diễn ra ở Singapore, tại lễ chào cờ trước trận bóng đá Việt Nam - Lào tối 6/12, quốc ca Việt Nam bị tắt tiếng trên nền tảng YouTube. Bộ Ngoại giao cho biết quan điểm về sự việc này?



Trả lời câu hỏi trên, bào Lê Thị Thu Hằng - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay, Bộ VH,TT&DL có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và phải thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ gìn, phát huy giá trị của Quốc ca Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

"Tất cả các cá nhân, tổ chức phải thực hiện nghiêm và không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca Việt Nam" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ.

Trước đó, tối 6/12, Đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu trận đầu tiên tại giải AFF Cup 2020, gặp Đội tuyển bóng đá Lào trên sân Bishan (Singapore). Tuy nhiên, trong phần hát Quốc ca, kênh Youtube Next Sports của Next Media tiếp sóng trận thi đấu bóng đá trên đã tắt âm thanh phần chào cờ của đội tuyển Việt Nam vì "lý do bản quyền" khiến dư luận có nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc.

Ngày 7/12, lãnh đạo Bộ VH,TT&DL đã làm việc với các cơ quan liên quan về sự cố doanh nghiệp ngắt âm thanh Quốc ca Việt Nam trong trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Lào trong khuôn khổ AFF Cup 2020, ngày 6/12/2021 trên một số nền tảng số trái quy định pháp luật.

Bộ VH,TT&DL cho biết, ca khúc Tiến quân ca là Quốc ca của Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước và phải thực hiện các biện pháp cần thiết gìn giữ phát huy giá trị của Quốc ca.

Pháp luật của Việt Nam quy định nghiêm cấm bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, dưới bất kỳ hình thức nào có hành vi ngăn chặn, cản trở việc phổ biến tác phẩm này một cách trực tiếp hay gián tiếp (bao gồm trên mạng) theo quy định pháp luật.

Bộ VH,TT&DL yêu cầu tất cả các cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm, không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, nhạc Quốc ca sử dụng trong nghi thức chào cờ trước trận tuyển Việt Nam - Lào tại AFF Cup 2020 được Ban tổ chức AFF Cup 2020 lấy nguồn từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Đây là nhạc Quốc ca của Việt Nam do VFF cung cấp bản chuẩn, được VFF lấy từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (chinhphu.vn).

Tiến sĩ Nguyễn Công Hóa, nguyên Trưởng Ban Quản lý Dự án Website Chính phủ (tiền thân của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ hiện nay), cho biết, từ khi Website Chính phủ, trang web chính thức của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam trên mạng Internet toàn cầu, ra mắt vào ngày 10/1/2006, Website Chính phủ đã được Bộ VH,TT&DL chính thức chuyển giao, công bố chính thống Quốc ca Việt Nam trên mạng Internet toàn cầu. Đây là một trong các dữ liệu chính thức về Nước, Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên mạng Internet, gồm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Tuyên ngôn cũng như các văn bản pháp luật…

“Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đều có thể sử dụng bản ghi chính thức này trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo quy định của pháp luật. Đây là bản ghi quốc ca chuẩn mà các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoàn toàn có thể sử dụng miễn phí”, Tiến sĩ Nguyễn Công Hóa cho biết.

