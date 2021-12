Ngăn chặn, cản trở việc phổ biến Quốc ca là trái pháp luật

Liên quan việc âm thanh Quốc ca Việt Nam trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào trong khuôn khổ AFF Cup 2020 tối ngày 6/12/2021, trên một số nền tảng số, sáng 7/12, lãnh đạo Bộ VHTTDL đã làm việc với các cơ quan liên quan.



Bộ VHTTDL cho biết, ca khúc Tiến quân ca là Quốc ca của Việt Nam. Bộ VHTTDL có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và phải thực hiện các biện pháp cần thiết để gìn giữ, phát huy giá trị của Quốc ca.

Pháp luật của Việt Nam quy định nghiêm cấm bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, dưới bất kỳ hình thức nào có hành vi ngăn chặn, cản trở việc phổ biến tác phẩm này một cách trực tiếp hay gián tiếp (bao gồm trên mạng) theo quy định pháp luật.

Bộ VHTTDL yêu cầu tất cả các cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm, không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca Việt Nam.

Trước đó, tối 6/12, người hâm mộ theo dõi trận Việt Nam - Lào tại giải AFF Cup trên nền tảng YouTube đã không nghe được bài "Tiến quân ca" trong khi người xem qua truyền hình vẫn có thể nghe rõ ca khúc này.

Trên màn hình của kênh Next Sports (Next Media) đăng dòng thông báo khi tường thuật trận đấu như sau: "Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị thông cảm".

>>> Mời độc giả xem thêm video Cận cảnh đội tuyển Việt Nam lên đường sang UAE giành vé vòng loại thứ 3 World Cup 2022: