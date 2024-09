Quảng Ninh: Gần 90% trường học đã đón học sinh trở lại

Bão số 3 Yagi làm phần lớn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi bị tốc mái, đổ tường, nước ngập, gãy đổ cây xanh, kính lớp học bị vỡ... Học sinh đi học trở lại tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Với tinh thần “khó khăn gấp đôi, phải quyết tâm gấp ba”, đến nay nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cơ bản khắc phục xong hậu quả của bão số 3, các điều kiện an toàn đã được đảm bảo và tổ chức đón học sinh trở lại trường học tập. Đối với các đơn vị chưa đảm bảo an toàn sau bão, hiện vẫn đang khẩn trương khắc phục để sớm tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh.

TP Hạ Long là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 3. Toàn thành phố có 117 trường từ mầm non đến THPT và 2 trung tâm giáo dục thường xuyên của t ỉnh, thành phố đều bị thiệt hại. Trong đó, nhiều trường bị tốc hết mái tôn, các phòng học vỡ kính, sập nhà để xe, toàn bộ đồ chơi ở sân trường bị thổi bay và vỡ, cổng trường bị đổ, nhiều cây xanh bị gãy… Với sự nỗ lực của các nhà trường cùng toàn hệ thống chính trị, sự chung tay của các lực lượng, đến sáng 12/9, trên địa bàn TP Hạ Long đã có 85% trường học đảm bảo an toàn cho học sinh đến lớp .

Cô giáo Vũ Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Văn Lang (TP Hạ Long), cho biết: Mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cơn bão vừa qua, song với sự nỗ lực hết sức, nhà trường đã cố gắng đảm bảo tốt nhất các dịch vụ từ xe buýt đưa đón, đến chỗ ăn ngủ khi học sinh quay trở lại trường. Ngày 11/9, toàn bộ 2.300 học sinh của trường đã trở lại học bình thường. Do điện lưới chưa thực sự ổn định nên nhà trường đã bố trí 1 máy phát điện công suất lớn để ưu tiên cho việc chiếu sáng các phòng học khối tiểu học. Đồng thời, tổ chức ăn bán trú cho hơn 1.700 học sinh đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Còn tại TP Uông Bí, đến ngày 12/9 có thêm 38 trường tổ chức cho học sinh đi học trở lại, nâng tổng số trường dạy học trực tiếp sau bão là 44/50 trường. Một số trường chưa được cung cấp điện, nước trở lại cũng đã có phương án khắc phục khó khăn, đảm bảo công tác tổ chức dạy học an toàn, hiệu quả.

Cô giáo Nguyễn Thị Mơ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi (TP Uông Bí) cho biết: Ngày 12/9 là ngày đầu tiên học sinh của trường đi học trở lại sau 3 ngày tạm nghỉ để khắc phục hậu quả bão số 3. Nhà trường đã đảm bảo các điều kiện an toàn để tổ chức hoạt động giáo dục. Toàn bộ cây xanh gãy đổ trong khuôn viên sân trường đã được thu dọn sạch sẽ. Nguồn điện, nước được cung cấp trở lại đầy đủ, đảm bảo phục vụ tốt công tác dạy học. Trước mắt, trong tuần học đầu tiên sau bão, nhà trường tổ chức học 1 buổi/ngày, chưa tổ chức ăn bán trú. Từ tuần sau, mọi hoạt động giáo dục ở trường diễn ra bình thường theo đúng khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025, hướng tới mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh theo đúng tinh thần chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trường TH&THCS Điền Công là đơn vị chịu thiệt hại nặng nề nhất trên địa bàn TP Uông Bí, đến thời điểm hiện tại chưa thể khắc phục để đón học sinh quay trở lại học tập. Thầy giáo Chu Mạnh Hoàng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường TH&THCS Điền Công, cho biết: Toàn bộ 2 dãy nhà học và 1 dãy nhà hiệu bộ của trường bị tốc mái; hầu hết các cây xanh trong trường bị gãy đổ. Toàn trường hiện đang mất điện, mất nước chưa thể đáp ứng được các hoạt động giáo dục, nên học sinh của trường tiếp tục nghỉ học. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường vẫn đang nỗ lực khắc phục, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để đón học sinh trở lại trường trong thời gian sớm nhất.

Theo thống kê, thời điểm hiện tại số trường học tại 13 địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động giáo dục đạt 89%. Trong đó, TP Móng Cái và huyện Đầm Hà có 100% cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động giáo dục bình thường.

Tại huyện miền núi Bình Liêu có 16/24 trường đã đón học sinh quay trở lại trường học, các trường chưa tổ chức được ăn bán trú cho học sinh vì mất điện, mất nước và còn 8 trường trên địa bàn do thiệt hại nặng nề nên chưa tổ chức được các hoạt động giáo dục…

Bên cạnh đó, vẫn còn một số trường học sinh tiếp tục nghỉ học để khắc phục hậu quả của bão và mưa lũ. Nguyên nhân chủ yếu liên quan tới mất an toàn cho giáo viên và học sinh do ảnh hưởng của cơn bão số 3, như: Hệ thống cửa bị vỡ; tốc mái (nước chảy xuống lớp học và các phòng chức năng); lụt do mưa lũ, chưa khắc phục kịp; đường đến trường bị sạt lở, hoặc lũ chia cắt...

Tại huyện Cô Tô, cơn bão số 3 đã càn quét, tàn phá gây thiệt hại nặng nề đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đến nay chưa thể khắc phục để tổ chức cho học sinh quay trở lại trường.

Để sớm đưa học sinh quay trở lại trường học, các cơ sở giáo dục của Quảng Ninh bị thiệt hại nặng nề vẫn tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả do bão, thu gọn vật liệu hư hỏng, cây cối gãy đổ, vệ sinh, bố trí cơ sở vật chất đảm bảo an toàn để đón học sinh trở lại trường học tập.