Hải Phòng: cho học sinh nghỉ học tiếp ngày 12/9 vì ngập lụt

Sở GD&ĐT Hải Phòng đã có công văn gửi UBND các quận, huyện; các đơn vị giáo dục trên toàn thành phố về việc cho học sinh nghỉ học ngày 12/9.

Sở GD&ĐT đề nghị UBND các quận, huyện căn cứ tình hình mưa lũ, ngập lụt, mức độ an toàn giao thông và các điều kiện khác để quyết định cho các trường/ cơ sở giáo dục Mầm non; Tiểu học; THCS; Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn nghỉ học trực tiếp từ ngày 12/9 cho đến khi đảm bảo an toàn về thời tiết, giao thông, khắc phục thiệt hại sau bão.

UBND các quận, huyện chỉ đạo các phòng GD&ĐT rà soát cơ sở vật chất để tổ chức dạy học trực tuyến với các trường đáp ứng điều kiện; những trường không đủ điều kiện dạy trực tuyến có kế hoạch dạy bù khi học sinh đi học trực tiếp trở lại.

Sở yêu cầu các trường THPT, PT nhiều cấp học và các đơn vị trực thuộc tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 12/9 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Các đơn vị dạy học trực tuyến nếu đủ điều kiện; có kế hoạch dạy bù nếu không đáp ứng yêu cầu về điện, thiết bị, đường truyền Internet.

Với các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kĩ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khoá sẽ tạm ngừng dạy trực tiếp học sinh từ mầm non đến THPT từ ngày 12/9 cho đến khi có thông báo tiếp theo của Sở GD&ĐT. Các đối tượng học viên khác, các trung tâm chỉ dạy khi đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Bão số 3 Yagi khiến hệ thống các trường học trên địa bàn các quận huyện đều chịu ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, hệ thống trường lớp và thiết bị dạy học đã bị hư hỏng nặng, gây đình trệ hoạt động dạy học. Hiện tại, nhiều tuyến đường vẫn bị tắc nghẽn do cây xanh gãy đổ, đèn chiếu sáng và hệ thống biển báo hư hỏng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Điều kiện vệ sinh môi trường, điện, và nước cũng chưa được đảm bảo.

Sở GD&ĐT Hải Phòng đã kiến nghị UBND TP Hải Phòng bố trí kinh phí khắc phục các công trình thiết yếu, trước hết là sửa chữa phòng học để đảm bảo hoạt động dạy học. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn giao thông, cấp điện, nước, và khôi phục hệ thống thông tin liên lạc để đảm bảo điều kiện dạy học khi học sinh quay trở lại trường.

