Quảng Nam: Vì sao sai phạm các gói thầu giáo dục phải chuyển CSĐT?

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với 4 gói thầu mua sắm thiết bị dạy ngoại ngữ do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư; 3 gói thầu đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế do Sở Y tế làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện. Trong đó, 4 gói thầu thiết bị dạy ngoại ngữ do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư có nhiều sai phạm đến mức phải chuyển thông tin sai phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Nam.

Theo kết luận thanh tra, giai đoạn từ năm 2011 đến 2017, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 7 gói thầu do AIC trực tiếp thực hiện với tổng giá trị hơn 64 tỷ đồng, giá trị hợp đồng đã ký kết và đã thanh, quyết toán là hơn 56 tỷ đồng. Trong đó, có 04 gói thầu cung cấp trang thiết bị dạy học ngoại ngữ do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư, 03 gói thầu xây lắp hệ thống xử lý nước thải y tế tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh do Sở Y tế làm chủ đầu tư.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam. Ảnh: Đ.T

Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận, Sở GĐ&ĐT tham mưu, trình UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo hình thức lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh là không đúng quy định Luật Đấu thầu 2013; lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa đảm bảo theo quy định, không có quyết định mua sắm được phê duyệt; thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng quy định, không có báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trình duyệt giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng theo quy định; đề xuất giá hàng hóa trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉ căn cứ vào thông tin chứng thư thẩm định giá, không có báo cáo kết quả thẩm định giá của cơ quan thẩm định giá là không đúng theo quy định…

Đối với Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, đơn vị này thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng quy định, không có báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thực hiện thẩm định giá gói thầu số 2 về mua sắm trang thiết bị dạy học ngoại ngữ không đúng theo quy định; thẩm định giá gói thầu dựa trên thông tin liên hệ qua điện thoại, email của một nhà cung cấp là không đủ cơ sở pháp lý theo quy định…

Việc xác định, thẩm định giá gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ của Sở GD&ĐT, Sở Tài chính không đúng quy định pháp luật nguy cơ gây thất thoát ngân sách nhà nước .

Đối với Ban Quản lý (BQL) Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, đơn vị này phê duyệt hồ sơ mời thầu không đảm bảo công bằng minh bạch trong đấu thầu theo quy định. Cụ thể, trong phê duyệt hồ sơ mời thầu có nội dung yêu cầu 4/6 mặt hàng có xuất xứ từ các nước Đông Nam Á.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng chỉ ra rằng, các nhà thầu tham dự các gói thầu có dấu hiệu vi phạm khoản 3 (các hành vi thông thầu) Điều 89 (các hành vi bị nghiêm cấm trong đấu thầu) Luật Đấu thầu năm 2013 mà Sở GD&ĐT không phát hiện.

Sau khi xác minh, kiểm tra thực tế về số lượng, chủng loại, chất lượng, xuất xứ, hãng sản xuất, model, series các trang thiết bị dạy ngoại ngữ Sở GD&ĐT đã mua của đơn vị trúng thầu là AIC tại 4 gói thầu và bàn giao cho các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Thanh tra tỉnh phát hiện tổng số tiền sai phạm không có xuất xứ, không đúng xuất xứ, không có nguồn gốc là gần 5 tỷ đồng.

Cụ thể, trang thiết bị dạy học ngoại ngữ Sở GD&ĐT mua của AIC xuất xứ là Singapore, nhưng thực tế thiết bị bàn giao tại các trường không có xuất xứ với số tiền 1.433.470.000 đồng.

Trang thiết bị dạy học ngoại ngữ Sở GD&ĐT mua của AIC xuất xứ là Singapore, nhưng thực tế thiết bị bàn giao tại các trường là của Trung Quốc với số tiền là 720.245.000 đồng.

Trang thiết bị dạy học ngoại ngữ Sở GD&ĐT mua của AIC xuất xứ là Đài Loan, nhưng thực tế thiết bị bàn giao tại các trường là không có xuất xứ với số tiền là 2.699.910.000 đồng.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng cho rằng, công tác giao nhận gói thầu không chặt chẽ, buông lỏng quản lý; trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ đã mua sắm không thực sự phát huy hiệu quả như đề án đề ra, gây lãng phí lớn ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, khi bàn giao cho đơn vị thụ hưởng tại một số trường không có biên bản nghiệm thu, bàn giao; khi nghiệm thu, bàn giao không có chủ đầu tư; có nơi sau khi nghiệm thu, bàn giao vài ngày không sử dụng được, nơi sử dụng lâu nhất là 2 năm, và mục đích sử dụng cũng không phải vào việc dạy và học ngoại ngữ như mục tiêu của đề án.

“Hiện nay, đề án Nâng cao năng lực dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2008-2020 đã kết thúc, các bên đã thực hiện thanh lý hợp đồng nên việc khắc phục, bồi thường hợp đồng là không thể thực hiện được", kết luận thanh tra nêu rõ.

Sở Y tế Quảng Nam. Ảnh: M.C

Đối với 3 gói thầu xây lắp Hệ thống xử lý nước thải y tế tại BV Đa khoa Tam Kỳ, BV Đa khoa huyện Phú Ninh và BV Y học cổ truyền Quảng Nam, theo Thanh tra tỉnh Quảng Nam, việc thực hiện đầu tư 3 công trình trên cơ bản tuân thủ theo đúng quy định về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể, hồ sơ thẩm định giá đối với 3 công trình đầu tư xây dựng trên đều không có báo cáo kết quả thẩm định giá. Trách nhiệm này thuộc về đơn vị thẩm định là Công ty Cổ phần thẩm định Đông Á- Chi nhánh Đà Nẵng, Công ty Cổ phần thẩm định giá Thế Kỷ - Chi nhánh tại TPHCM; Sở Y tế, BQL các dự án đầu tư xây dựng công trình ngành Y tế Quảng Nam và các cá nhân nguyên lãnh đạo của Sở Y tế.

Sở Y tế phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với 3 công trình đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải tại các bệnh viện: Đa khoa Tam Kỳ, Đa khoa huyện Phú Ninh và Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam có nội dung yêu cầu cụ thể về xuất xứ đối với thiết bị xử lý nước thải hợp khối FRP là không đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu, không đúng quy định…

Song Thanh tra tỉnh Quảng Nam đánh giá, những sai phạm trong việc thực hiện 3 gói thầu xây lắp trên chủ yếu là sai sót trong việc chấp hành trình tự thủ tục, không có biểu hiện cố ý làm trái để trục lợi, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Hiện tại cả 3 công trình đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả xử lý nước thải y tế tại 3 bệnh viện.

Trước những hạn chế trên, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với tập thể lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Y tế, Sở Tài chính, BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các cá nhân ông Hà Thanh Quốc – nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT, ông Thân Đức Sửu – Phó Giám đốc Sở Tài chính, ông Đỗ Xuân Anh – nguyên Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh do vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu và trách nhiệm của các cá nhân nguyên là lãnh đạo Sở Y tế do vi phạm các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng, đã để xảy ra sai phạm như đã nêu.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị chuyển thông tin sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật về mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư và AIC nhận thầu sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

