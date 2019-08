Phương Nga tố cáo Cao Toàn Mỹ: Không khởi tố vụ án

Mới đây, VKSND TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án Vu khống đối với ông Cao Toàn Mỹ theo đơn tố cáo của Trương Hồ Phương Nga.

Theo VKS, ông Mỹ không có hành vi phạm tội như nội dung tố giác của Trương Hồ Phương Nga. Qua điều tra cho thấy Phương Nga từng cung cấp các văn bản thể hiện có nhận tiền để mua nhà cho ông Mỹ, do đó không đủ cơ sở quy kết ông Mỹ vu khống, bịa đặt. Ngoài ra, bà Nga từng có đơn tố cáo ông Mỹ vu khống vào tháng 5/2014, và sau đó đã rút đơn tố giác vào tháng 9/2014.

Trước đó, ngày 1/2, Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung đã đến Công an TP.HCM nhận quyết định đình chỉ điều tra bị can trong vụ án lừa đảo 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ . Tuy nhiên, cô không nhận quyết định này vì cho rằng chỉ áp dụng đối với người phạm tội, không thuộc trường hợp của cô và Dung. Do đó, Phương Nga đề nghị Viện trưởng VKSND TP.HCM xem xét lại; đồng thời tố cáo ông Cao Toàn Mỹ về hành vi Vu khống.

Sau thời gian xác minh, ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự căn cứ vào khoản 1 Điều 157 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Sau đó, VKSND TP.HCM hủy bỏ quyết định này vì cho rằng việc cơ quan điều tra tiếp nhận, giải quyết tố giác nhưng chưa mời người tố cáo và người bị tố cáo đến ghi lời khai, chưa thu thập chứng cứ là chưa toàn diện.

Nga và Thùy Dung được TAND TP.HCM đưa ra xét xử lần đầu vào ngày 21/9/2016. Tuy nhiên, sau 1 ngày xét xử, HĐXX trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ tình tiết liên quan lời khai về hợp đồng tình ái giữa Nga và ông Mỹ. Tiếp đó ngày 22/6/2017, TAND TP.HCM tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm lần 2. Sau một tuần, tòa trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung, đồng thời cho phép Nga và Dung tại ngoại.

Sau 2 lần xét xử và trả hồ sơ, cơ quan tố tụng đề nghị chuyển tội danh của 2 bị can từ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Sau khi đổi tội danh và được miễn trách nhiệm hình sự.

Cơ quan tố tụng cho rằng khung hình phạt của tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức là từ 6 tháng đến 2 năm tù; trong khi đó, Phương Nga và Thùy Dung đã bị tạm giam hơn 2 năm 3 tháng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vượt quá khung hình phạt cao nhất được quy định tại điều khoản này.

Ngay sau khi nhận quyết định đình chỉ vụ án ngày 21/3 ngay sau đó, Phương Nga và Thùy Dung đã khiếu nại quyết định của Công an TP.HCM và VKS.