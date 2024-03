Phục hồi giải quyết vụ học sinh đuối nước tại bể bơi IEC Residences

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì, TP Hà Nội đã quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ học sinh lớp 5 bị đuối nước tại bể bơi IEC Residences thuộc khu IEC (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội). Thông báo được Thượng tá Nguyễn Thái Long - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì, TP Hà Nội đã ký văn bản số 1556/TB/ĐTTH về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ việc cháu N.C.A.Q tử vong ngày 10/8/2023, tại bể bơi trong chung cư IEC thuộc xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, cách đây hơn 7 tháng.

Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm của Công an huyện Thanh Trì.

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì nhận được tin báo về tội phạm với nội dung: Ngày 9/8/2023, cháu N.C.A.Q, (SN2013, trú tại khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) đến nhà người quen tại Chung cư IEC, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì Hà Nội chơi. Đến chiều 10/8/2023, cháu Q. vào bể bơi trong chung cư IEC tắm, đến khoảng 15h40 cùng ngày, trong lúc đang tắm trong bể bơi thì cháu Q. có biểu hiện bị đuối nước, ngất xỉu nên được người dân đưa lên bờ sơ cứu, sau đó được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thanh Trì cấp cứu, tuy nhiên bác sĩ cho biết cháu Q. đã bị tử vong.

Kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc cháu N.C.A.Q tử vong ngày 10/8/2023 tại bể bơi trong Chung cư IEC, thuộc xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Thông báo trên cũng được gửi đến Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Trì. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì cũng gửi bản kết luận giám định tử thi của Viện Pháp y Quân đội - Bộ Quốc phòng đối với vụ việc cháu A.Q tử vong ngày 10/8/2023. Kết luận khẳng định: Giám định qua hồ sơ tài liệu, không có căn cứ để xác định cháu N.C.A.Q trước khi tử vong có tái phát hay xuất hiện triệu chứng, biểu hiện của bệnh lý.

Bể bơi nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, ông Nguyễn Cảnh Dũng (trú tại Linh Đàm, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), cho biết, sự việc con trai ông là cháu N.C.A.Q (SN 2013) bị đuối nước tại bể bơi IEC Residences thuộc khu ở IEC do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Cơ điện IEC (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì) làm chủ đầu tư. Mặc dù kết luận giám định nguyên nhân chết do ngạt nước, song tới nay, đã hơn 6 tháng trôi qua, nhưng vẫn chưa có đơn vị nào đứng ra nhận trách nhiệm, khiến gia đình nạn nhân bức xúc.

Kể lại sự việc đau lòng, ông Dũng cho biết, khoảng 15h ngày 10/8/2023, cháu A.Q cùng bạn học mua vé vào bể bơi nói trên. Đến 16h40 phút, anh Dũng nhận được điện thoại từ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Trì thông báo con bị "tai nạn" và đang cấp cứu. Gia đình lập tức đến Bệnh viện, nhưng không lâu sau đó bác sĩ thông báo không cứu được cháu. Nguyên nhân ban đầu được các bác sĩ cho biết do cháu bị đuối nước, thời điểm đưa vào viện thì tim đã ngừng đập. Theo người nhà nạn nhân, hôm xảy ra sự việc, trời có mưa nhỏ, bể bơi rất ít người. Khi vào bơi, không có nhân viên trực bể bơi.

Ông Dũng cho hay: "Gia đình chúng tôi cũng nghi ngờ vì trời mưa, bể lại vắng người nên nhân viên bể bơi đã chủ quan, không trông coi dẫn đến con tôi gặp nạn và tử vong. Sau khi con tôi mất, Công an huyện Thanh Trì đã phong tỏa bể bơi và thu toàn bộ camera để điều tra. Gia đình yêu cầu phía bể bơi cung cấp Giấy phép hoạt động và Chứng chỉ nghề nghiệp của nhân viên cứu hộ, những giấy tờ liên quan... Ban đầu, phía bể bơi hứa sẽ cung cấp, nhưng sau đó lại thoái thác với lý do "Công an đã thu giữ toàn bộ".

Ngoài ra, sau khi tìm hiểu qua những người thường xuyên đi bơi ở đây, gia đình nạn nhân được biết, bể bơi không có phòng Y tế và nhân viên Y tế theo quy định. Theo quan sát của gia đình cũng thấy, bể bơi không hề có phòng Y tế. "Vì không có nhân viên Y tế hoặc những nhân viên cứu hộ không có chuyên môn nên con tôi gặp sự cố đã không được sơ cứu, cấp cứu kịp thời dẫn đến con tôi bị tử vong. Con tôi đã được học bơi từ năm học lớp 2 (đã có chứng chỉ). Cháu bơi rất tốt, trước khi cháu tử vong, cháu vẫn thường xuyên đi bơi. Cháu và người bạn cũng đã nhiều lần bơi ở đây", gia đình nêu ý kiến trong đơn tố cáo trách nhiệm của chủ đầu tư.