Hải Dương: Nam thanh niên tát nữ sinh bày tỏ sự hối hận

Thông tin mới nhất vụ nữ sinh lớp 7 bị một nam thanh niên tát ở Hải Dương, ngày 26/3, lãnh đạo trường THCS An Thượng (TP Hải Dương) cho biết, nữ sinh D. đã đi học trở lại, sức khỏe ổn định. Lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Hải Dương cũng xác nhận nữ sinh đã đến trường học bình thường.



Trước đó, sau khi xảy ra vụ việc, gia đình nữ sinh D. đã đưa cháu đi kiểm tra, theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách. May mắn, nữ sinh không có vấn đề về sức khỏe và đi học bình thường sau khi xảy ra sự việc.

Hình ảnh clip ghi lại vụ việc.

Nam thanh niên tên H, người có hành vi tát nữ sinh trong clip được đăng tải lên mạng xã hội đã bày tỏ sự hối hận về hành vi của mình.

Theo lời H, ngày 23/3, trong ngày vui đám cưới, khi đang ăn uống, H thấy anh trai (bố nữ sinh P) đến mượn xe và nói rằng cháu P bị học sinh khác đánh.

Sau khi nghe anh trai nói cháu gái mình bị đánh, H bảo anh trai cho đi cùng với mục đích xem tình hình cháu bị đánh ra sao.

Tuy nhiên, khi ra đến nơi, thấy cháu gái bảo bị nữ sinh khác đánh. H đã không giữ được bình tĩnh nên đã tát nữ sinh D. Bị H tát, D phản ứng, H đã không kiềm chế được bản thân nên tiếp tục tát nữ sinh này.

H cho biết, sau khi tát nữ sinh, bản thân nam thanh niên này rất hối hận và muốn gửi lời xin lỗi cháu bé và gia đình cháu. “Bản thân em nhận thấy hành vi của mình rất sai trái và mong muốn cháu gái cùng gia đình tha thứ”, H nói và cho biết, bản thân mình đã nhận được nhiều bài học từ hành vi sai trái trên.

Được biết, ngay sau đó, gia đình nam thanh niên cùng bố nữ sinh P đã đến nhà ông bà ngoại cháu D để xin lỗi, nhận trách nhiệm về vụ việc. Trước thời điểm xảy ra vụ việc cháu D sinh sống cùng ông bà ngoại.

Theo ông ngoại cháu D, khi xem clip ghi lại cháu mình bị tát, bản thân ông rất bức xúc. Ông tỏ ra trách móc bố cháu P khi thấy sự việc là người lớn nên có hành vi ngăn chặn, khuyên bảo sẽ không có sự việc đáng tiếc.

Ông ngoại nữ sinh cho biết, đợi một vài ngày nữa khi sức khỏe cũng như tâm lý cháu bé ổn định, hai gia đình sẽ nói chuyện với nhau để giải quyết sự việc. “Sự việc đã xảy ra, ai có lỗi người đó nhận, gia đình cũng muốn xử lý tình cảm, không muốn điều gì to tát”, người ông cho biết.

Trước đó, ngày 24/3, mạng xã hội chia sẻ thông tin, hình ảnh về việc hai nữ sinh Trường THCS An Thượng có xích mích. Sau đó, người nhà của nữ sinh lớp 9 đến nơi xảy ra sự việc. Nam thanh niên là chú nữ sinh lớp 9 đã có hành vi tát nữ sinh lớp 7 khiến dư luận bức xúc và có ý kiến phản ứng. Công an xã An Thượng sau đó đã vào cuộc, mời nam thanh niên có hành vi tát nữ sinh lớp 7 lên làm việc.