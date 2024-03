Bắt tạm giam đối tượng chửi bới, đấm vào mặt công an phường

Ngày 27/3, VKSND tỉnh Bắc Ninh cho biết, VKSND TP Bắc Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng xông vào trụ sở tiếp dân của Công an phường chửi bới, đánh Công an đang làm nhiệm vụ về tội 'Chống người thi hành công vụ'.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiền tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 18/3, Nguyễn Văn Hiền (55 tuổi, trú tại phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) khi đã có nồng độ cồn trong máu (ở mức 1,1mg/lít khí thở) vào phòng trực ban tiếp công dân Công an phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh. Lúc này ông Nguyễn Văn Bạo là cán bộ Công an phường Đáp Cầu đang làm việc với hai công dân khác.

Tại đây, Nguyễn Văn Hiền đã chửi bới, lăng mạ đồng chí Bạo, dù đã được giải thích nhiều lần và mời ra ngoài ngồi chờ đến lượt làm việc nhưng Hiền tiếp tục có hành vi chửi bới, dùng tay trái giật quân hàm và dùng tay phải đấm vào mặt của ông Bạo.

Sau đó, lực lượng Công an phường Đáp Cầu và bảo vệ dân phố đã khống chế Nguyễn Văn Hiền. Xét thấy hành vi của Hiền gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công an phường Đáp Cầu, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương nên đã báo cáo lên cơ quan cấp trên.

Hiện vụ chửi bới, đấm vào mặt công an phường đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.