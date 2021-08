Phó GĐ Sở KH&ĐT Thái Nguyên bị tố hiếp dâm: Nữ nhân viên rút đơn

Nữ nhân viên Sở KH&ĐT Thái Nguyên đã có đơn trình báo đến cơ quan công an về việc ông Đ.D.A là Phó Giám đốc Sở này xâm phạm nhân phẩm, danh dự của chị. Tuy nhiên, chiều 4/8, chị T. bất ngờ rút đơn.

Liên quan đến vụ nghi vấn Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Thái Nguyên bị tố hiếp dâm nữ nhân viên, sáng 6/8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 20h00, ngày 3/8/2021, Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nhận được đơn trình báo và đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can của chị N.T.T là cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.



Trong đơn chị T trình bày việc ông Đ.D.A là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên có hành vi xâm phạm nhân phẩm, danh dự của chị và chị T đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều Công an thành phố Thái Nguyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông A về hành vi trên.

Sau khi tiếp nhận đơn của chị T, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định.

Tuy nhiên, đến 14h30 ngày 04/8/2021, chị T đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên nộp Đơn xin rút yêu cầu khởi tố.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ vụ việc này và phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan sự việc trên, trao đổi với báo chí, ông Hoàng Văn Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, sáng 6/8 đơn vị đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên yêu cầu đảng viên, chi bộ, Đảng ủy Sở KH&ĐT giải trình, kiểm điểm.

Theo ông Hùng, ông Đ.D.A - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã có tường trình, nhận những sai sót của mình trong quá trình ứng xử nơi công sở.

“Việc ông Đ.D.A - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư sàm sỡ nhân viên là có thật. Hiện tại chúng tôi đang làm việc về dấu hiệu vi phạm đó, xem vi phạm đến đâu thì xử lý đến đó. Nếu để kéo dài sẽ tạo dư luận quần chúng sẽ không tốt. Còn để xác định việc vi phạm xa hơn thì có cơ quan điều tra đang làm việc và tiến hành điều tra. Sau khi có kết quả sự việc chúng tôi sẽ thông tin cho báo chí"- ông Hoàng Văn Hùng cho biết.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 3/8, một nữ nhân viên của Sở KH&ĐT Thái Nguyên được ông Đ.D.A. là Phó giám đốc Sở nhắn tin sang phòng làm việc.

Khi nữ nhân viên này đến phòng, ông Đ.D.A. đã kéo nữ nhân này vào phòng ngủ, khóa cửa phòng lại, sau đó ôm vật nữ nhân viên này ra giường mà không được sự đồng ý của nạn nhân. Sau một hồi vật lộn, chống cự, nữ nhân viên này đã chạy thoát được ra ngoài thông báo cho các đồng nghiệp và lãnh đạo Sở biết sự việc.

Sự việc sau đó cũng đã được nữ nhân viên này trình báo đến các cơ chức năng TP Thái Nguyên ngay trong chiều tối 3/8. Đáng chú ý, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu được 2 chiếc dây chun buộc tóc và nhiều sợi tóc dài... (nghi của nạn nhân).

Tuy nhiên, mới đây, trao đổi với báo chí, ông Đ.D.A, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Thái Nguyên cho biết, vụ việc "chỉ là hiểu nhầm". Đồng thời thừa nhận có một số hành động không đúng mực, vi phạm quy chế ứng xử tại cơ quan. Theo ông A., sau khi ông giải thích rõ vụ việc, bạn nữ trên đã rút lại thông tin tố cáo.

