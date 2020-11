Xét xử bác sĩ bị cáo buộc hiếp dâm ở Huế: Đề nghị điều tra lại

(Kiến Thức) - VKSND TP Huế giữ nguyên quan điểm buộc tội, trong khi đó, các luật sư bào chữa đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ các tài liệu, chứng cứ còn yếu và thiếu; đồng thời tạm trả tự do cho cựu bác sĩ.

Luật sư chỉ ra nhiều chi tiết mâu thuẫn



Ngày 27/11, TAND TP Huế tiếp tục ngày làm việc thứ 2 xét xử sơ thẩm vụ án cựu bác sĩ Lê Quang Huy Phương (SN 1983; ngụ tại khu tập thể Đống Đa, TP Huế) bị cáo buộc 3 tội danh: "Hiếp dâm", "Cố ý gây thương tích" và "Bắt giữ người trái pháp luật". Người bị hại trong vụ này là Dương Huỳnh Thu Th. (SN 1996), nữ điều dưỡng thuộc cấp của Phương tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Bị hại trả lời trước tòa.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TP Huế đề nghị xử phạt Phương từ 8 năm 3 tháng đến 9 năm 6 tháng tù. Trong đó, tội "Cố ý gây thương tích" đề nghị xử phạt 5 - 6 năm tù; tội "Hiếp dâm" từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù; tội "Bắt giữ người trái pháp luật" từ 9 tháng đến 1 năm tù.

Chiều 27/11, phiên tòa xét xử bác sĩ bị cáo buộc hiếp dâm ở Huế diễn ra với phần tranh luận. Bào chữa cho bác sĩ Phương, luật sư Trương Quốc Hòe cho rằng việc anh Phương có mặt tại phiên tòa ngày hôm nay hoàn toàn dựa theo hướng điều tra thiếu khách quan của cơ quan điều tra.

Theo luật sư, suốt quá trình điều tra lấy lời khai, toàn bộ hồ sơ tài liệu đều thể hiện rõ cơ quan điều tra, VKS đã không áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội cho anh Phương mà đều đi theo hướng buộc tội.

“Có lẽ 1 tâm lý của cơ quan điều tra là đã bắt mất rồi thì phải buộc tội bằng được. Đây là vấn đề tôi cho rằng hoàn toàn thiếu khách quan” - luật sư Hòe nói.

Đối với giám định thương tích về mắt, luật sư Hòe cho biết quy trình để kiểm tra, đánh giá thị lực là phải đo thị lực. Vậy nhưng phương pháp đo ở đây không được nêu trên kết luận. Do vậy, luật sư đề nghị HĐXX không công nhận kết quả giám định kết luận việc chị Th. mất 31% thị lực. Từ việc bác sĩ không đo thị lực của chị Th. dẫn đến sai lệch hoàn toàn hồ sơ vụ án.

Đối với việc bắt giữ anh Phương ở thời điểm chị Th. thương tích 9%, luật sư cho rằng, sau khi bắt anh Phương với tình tiết côn đồ, cơ quan điều tra nhận ra là căn cứ không vững chắc nên củng cố thêm một giám định bổ sung với kết luận 31%.

Việc này làm thay đổi cục diện toàn bộ vụ án, thay đổi toàn bộ số phận của anh Phương.

“Các luật sư chúng tôi đã khẳng định quy trình ban hành, thẩm định đưa ra kết luận 31% hoàn toàn vi phạm quy định của pháp luật” - luật sư Hòe nói.

Luật sư Hòe cho rằng điều tra viên làm việc thiếu khách quan.

Về băng ghi âm, luật sư Hòe cho biết tại tòa, HĐXX đã hỏi giám định viên, giám định viên cũng khẳng định trong trường hợp bổ sung thêm người, phương tiện kĩ thuật có thể giám định lại được. Như vậy, giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an còn chưa làm rõ được hành vi phạm tội của anh Phương. Hơn nữa, băng ghi âm được thu thập không đúng trình tự, thủ tục. “Như vậy, băng ghi âm có phải tài liệu chứng cứ không, mong HĐXX xem xét” - luật sư Hòe nói.

Theo phân tích của luật sư Hòe, chị Th. bật ghi âm khi đến cửa với lí do chị Th. sợ anh Phương do được cảnh báo. Ghi âm có phải động lực cho chị Th. tự tin lên phòng 203 không. Anh Phương chỉ mời chị Th. đến quán cafe Nhà chứ không mời lên phòng 203.

“Vậy động cơ nào để chị Th. lên phòng 203, Cơ quan điều tra chưa làm rõ vấn đề này”, luật sư Hòe nói và cho biết từ việc suy đoán vô tội, ông có quyền đặt ra vấn đề chính chị Th. là người xây dựng lên kịch bản này. Nếu sử dụng băng ghi âm để buộc tội anh Phương là hoàn toàn khiên cưỡng vì đây là sự chủ quan của chị Th.

“Chị Th. tự mở băng ghi âm, tự la hét, tự cởi quần áo, chúng tôi có thể suy đoán như vậy” - luật sư Hòe nói và cho rằng thân chủ của mình không thể đồng lúc cởi 2 áo của chị Th. trong tình trạng sức khỏe bụng đang nẹp, thành bụng phình ra rất đau.

“Lời khai của chị Th. không trung thực. Nếu băng ghi âm được sử dụng để buộc tội anh Phương bằng lời nói là chưa có tính thuyết phục” - luật sư Hòe nói.

Sau một hồi phân tích, luật sư Trương Quốc Hòe khẳng định căn cứ bắt giữ, căn cứ buộc tội bác sĩ Phương hoàn toàn không đủ. Do đó,, luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ cho VKS để điều tra lại toàn bộ vụ án. Bên cạnh đó, luật sư đề HĐXX tạm thả anh Phương tại tòa.

Đề nghị trả hồ sơ, điều tra bổ sung

Trước đó, luật sư Hoàng Văn Hướng khi phát biểu quan điểm bào chữa cho bác sĩ Phương cũng khẳng định trong vụ án này, bác sĩ Phương có đánh bị hại nhưng không phải để giao cấu. Tất cả các tài liệu không có từ nào là hiếp dâm.

“Anh sẽ hại em, sẽ hại đời em thì chúng ta không có quyền suy diễn về thuật ngữ, về từ ngữ hướng tới việc hiếp dâm” - luật sư Hướng nói và cho biết hại có nhiều cách hại.

Tiếp lời, luật sư cho rằng cáo trạng và lời luận tội, VKS bỏ đi những thông tin có lợi, thông tin chứng minh một cách khách quan bác sĩ Phương không làm gì bị hại: “Anh không xxx em, em là động nghiệp không bao giờ anh làm như thế…”.

Theo luật sư Hướng, trong tài liệu họ thu thập được ở Trung tâm giám định dân sự còn có việc chị Th. và anh Phương nói chuyện với nhau rất bình thường, còn cười.

“Nếu xem băng ghi âm là tài liệu cơ bản để buộc tội hiếp dâm, chúng ta phải xem cường độ, thái độ của hai bên để đánh giá” - luật sư nói và cho rằng tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi khách quan đến đâu thì buộc đến đó.

Luật sư đề nghị trả hồ sơ, điều tra lại vụ án, đồng thời, trả tự do cho bác sĩ Phương.

Có 4 nguồn chứng cứ buộc tội Phương có hiếp dâm hay không: Lời khai của Phương, lời khai của chị Th., tài liệu giám định và một số thông tin của người làm chứng. Phương khai không có hiếp dâm. Lời khai chị Th. mâu thuẫn. Gần chục bút lục chị Th. khai thời gian sai, không gian sai. Lời khai mâu thuẫn thì không có giá trị chứng minh. Đối với bản ghi âm, các luật sư đưa ra một cơ quan độc lập để giám định thì thấy có mâu thuẫn, có trên 2.000 từ còn thiếu so với bản giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an. Những từ còn thiếu này vô cùng có lợi cho bác sĩ Phương để chứng minh không phạm tội, vậy nhưng Bản giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an còn thiếu 2.000 từ kia lại được dùng làm cơ sở buộc tội bác sĩ Phương, điều này không khách quan.

Tiếp lời, luật sư cho rằng hoạt động tố tụng còn thiếu sót. Tại thời điểm diễn ra sự việc, Phương đang uống thuốc, không có khả năng tình dục. Phương đã đề nghị được giám định tình dục nam nhưng không được thực hiện. Như vậy không đủ căn cứ buộc tội Phương hiếp dâm. Cần mở cuộc điều tra xem xét toàn diện.

Đối với tội Bắt giữ người trái pháp luật, theo luật sư Hướng, việc đến phòng 203 hoàn toàn là ý chí của chị Th. Lời khai của chị Th. về việc lúc ra về cũng mâu thuẫn. Luật sư khẳng định không thể là tội bắt giữ người trái pháp luật được mà đây là quan hệ dân sự.

Luật sư Hướng đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin phiên tòa xét xử bác sĩ bị cáo buộc hiếp dâm ở Huế.

Video: Luật sư Trương Quốc Hòe cho rằng điều tra viên thiếu khách quan, không tuân theo nguyên tắc suy đoán vô tội