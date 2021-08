Ngày 6/8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Nghệ An) trên tuyến Quốc lộ 7, đoạn qua xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn) vừa xảy ra vụ tai nạn làm một người chết, 3 người bị thương. Bốn nạn nhân đều là cán bộ của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn. Người tử vong được xác định là ông L.V.S. (sinh năm 1966, Phó Giám đốc); 3 người bị thương gồm 2 bác sỹ và một cán bộ công nghệ thông tin. Trước đó, vụ Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện bị tai nạn tử vong xảy ra khoảng 23h ngày 5/8, chiếc xe bán tải hãng Ford Ranger chở 4 cán bộ của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn chạy theo hướng huyện Kỳ Sơn-huyện Đô Lương, đến đoạn qua xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn) thì đâm trực diện vào xe tải đang đi theo chiều ngược lại. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 6 đã điều 2 xe cứu hộ cùng 16 cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường. Lực lượng chức năng đã sử dụng tới các thiết bị cứu nạn cứu hộ chuyên dụng để phá khung xe bị bẹp, đưa thi thể người tử nạn và những người bị thương ra ngoài. Bốn cán bộ của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn gặp nạn khi đang trên đường tới huyện Đô Lương để tham gia buổi tập huấn tiêm chủng 4 cán bộ của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, gặp nạn khi đang trên đường tới huyện Đô Lương để tham gia buổi tập huấn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 vào sáng 6/8. Hiện vụ Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện bị tai nạn tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>>>> Xem thêm video: Tai nạn máy bay ở Pakistan: 2 hành khách sống sót thần kỳ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

