Phát hiện nam công nhân tử vong trong tư thế treo cổ ở Lạng Sơn

Thông tin ban đầu, đêm 30/4, rạng sáng 1/5, người dân xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng đã phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ trên đoạn đường đi qua khu vực cây xăng địa phương.

Nơi phát hiện thi thể nam thanh niên.

Vị trí phát hiện thi thể thanh niên này các cây xăng Đồng Tân khoảng 500 mét. Sự việc nhanh chóng được báo tin tới cơ quan Công an và chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an huyện Hữu Lũng đã cử lực lượng đến hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định nạn nhân không phải người địa phương. Vị lãnh đạo Công an huyện Hữu Lũng cho biết thêm: "Nam thanh niên này là công nhân tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, quê quán ở Cao Bằng. Người này đang trên đường trở về quê”.

Hiện nguyên nhân nam công nhân tử vong trong tư thế treo cổ ở Lạng Sơn đang được cơ quan chức năng làm rõ, sự việc bước đầu được xác định không phải án mạng.