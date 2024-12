Phát hiện gần 1 tấn nội tạng bốc mùi hôi thối ở Hòa Bình

Ngày 14/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, lúc 20h30 ngày 13/12, tại Km 41 + 200 đường Quốc lộ 6 thuộc Tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình tổ công tác Công an huyện Lương Sơn (gồm Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Đội cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế- Ma túy, Công an thị trấn Lương Sơn) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1, huyện Lương Sơn tiến hành kiểm tra xe khách BKS: 27F – 000.90 do tài xế Đặng Văn Nhứ (SN: 1980, HKTT: Trà Đoài, Quang Trung, Kiến Xương, Thái Bình) điều khiển.

Số nội tạng, thịt động vật không rõ nguồn gốc được phát hiện.

Qua kiểm tra phát hiện 9 thùng xốp dán băng keo màu vàng chứa gần 1 tấn nội tạng, thịt động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trong tình trạng phân huỷ, bốc mùi hôi thối. Theo lời khai của lái xe, số thùng xốp chứa nội tạng trên được vận chuyển từ huyện Thường Tín, TP Hà Nội lên tỉnh Sơn La để tiêu thụ.

Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao toàn bộ số tang vật cho đội Quản lý thị trường số 1, huyện Lương Sơn tiến hành xử lý và tiêu hủy theo quy định. Công an huyện Lương Sơn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.