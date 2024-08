Tiêu hủy gần 2 tấn chân gà bốc mùi hôi thối ở Lai Châu

Ngày 27/8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 - Cục QLTT tỉnh Lai Châu và Đội CSGT số 1 -Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức tiêu huỷ lô hàng 1.930 kg chân gà đã qua chế biến bị chảy nước và bốc mùi hôi thối không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng tiêu hủy số chân gà bốc mùi hôi thối.

Trước đó, 17h, ngày 9/8, tại khu vực đường giao thông bản Sơn Bình, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, Tổ công tác liên ngành do Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 và Đội CSGT số 1, Phòng CSGT tiến hành kiểm tra lô hàng hoá đựng trong 30 bao tải của ông Lý Văn M., SN1981, cùng địa chỉ trên, xác định chứa chân gà đã qua chế biến được cấp đông đang bị chảy nước, bốc mùi hôi thối, có tổng trọng lượng 930 kg, tổng giá trị hàng hoá là trên 23 triệu đồng.

Tiếp đó, vào hồi 01h00, ngày 10/8, Tổ công tác liên ngành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Km19, Quốc lộ 12, thuộc địa bàn thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu phát hiện xe tải BKS 24H-018.44 do ông Nguyễn Đức T., SN1986, trú tại xã Kim Sơn, Bảo Thắng, Lào Cai là lái xe kiêm chủ hàng hoá chở 36 bao tải đựng chân gà cấp đông đang bị chảy nước, bốc mùi hôi thối có tổng trọng lượng 1.000 kg, tổng trị giá hàng hoá ước tính 25 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 ông M. và T. đều không xuất trình được giấy tờ tài liệu, hoá đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số hàng hoá nói trên. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính ông Lý Văn M., Nguyễn Đức T. mỗi trường hợp số tiền 17 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ và tổ chức tiêu huỷ toàn bộ số hàng hoá trên trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng và nhân dân xã San Thàng, thành phố Lai Châu.