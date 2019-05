Dâm ô trẻ dưới 16 tuổi: Hôn vào mặt, đầu cũng phạm tội

Thời gian qua liên tục xảy ra các vụ việc dâm ô, dâm ô trẻ em trên khắp cả nước gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, việc xử lý những vụ việc tương tự còn nhiều hạn chế do người bị hại do xấu hổ hoặc sợ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ nên không đứng lên tố cáo. Và điều quan trọng là do các quy phạm pháp luật và chế tài chưa chặt chẽ cho hành vi dâm ô và