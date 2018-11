Ông Nguyễn Thanh Hóa nhận tội, mong giảm nhẹ hình phạt để về chịu tang mẹ

Chiều 22/11, trong phiên xét xử vụ đánh bạc qua mạng nghìn tỷ, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa trước bục khai báo, khi nêu quan điểm tự bào chữa cho biết, ngày ngày 31/8/2018, sau khi nhận cáo trạng của Viện kiểm sát, bản thân bị cáo đã có đơn gửi toà án nhân dân Phú Thọ và VKS về việc nhận trách nhiệm của mình với hành vi trách nhiệm trong bản cáo trạng đối với việc lợi dụng trách nhiệm quyền hạn trong thi hành công vụ.



Quá trình diễn phần thẩm vấn tại tòa, ông Nguyễn Thanh Hóa nói rằng: “ Ý của tôi chỉ muốn giải trình về mối quan hệ pháp lý giữa C50 và CNC cùng quan hệ của cá nhân với các chiến sỹ trong đơn vị. Nhưng trong quá trình thẩm vấn do sự mất kiểm soát vượt quá suy nghĩ nên trái với những lời đã khai, trái với việc đã nhận ngày 31/8/2018”.

Ông Nguyễn Thanh Hóa trần tình và cho biết, việc làm trên đã gây khó khăn với việc thẩm vấn của HĐXX và Viện kiểm sát nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Hóa.

“Tôi thành thật xin lỗi HĐXX và Viện kiểm sát cũng như đồng đội của tôi đã lên làm chứng. Tôi cũng thành thật xin lỗi cũng như xin lỗi CNC và Nguyễn Văn Dương”, bị cáo Hóa bất ngờ nói.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cũng nói rằng, trong quá trình công tác với nhau, Công ty CNC cũng đã giúp cho C50 rất là nhiều ngay từ đầu những lúc còn khó khăn. Giúp về phần mềm, giúp về kĩ thuật, giúp về con người.

Bị cáo Hóa cũng cho biết, bản thân chấp nhận tất cả những điều mà Viện kiểm sát đã luận tội. Bị cáo đồng ý với những tội danh mà Viện kiểm sát đã luận tội và không có ý kiến gì.

“Cũng qua phiên toà xét xử hôm nay, tôi có lời xin lỗi lãnh đạo Bộ Công an vì trong quá trình công tác tôi rất muốn xây dựng một đơn vị cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao là đơn vị tiên tiến trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm nhưng trong quá trình làm việc đã không thành và tôi đã làm ảnh hưởng lớn đến ngành công an. Qua phiên toà hôm nay tôi xin lỗi lãnh đạo Bộ Công an đã đặt niềm tin vào tôi nhưng tôi không làm được”, ông Hóa nói.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa mong HĐXX quan tâm, chiếu cố tới hoàn cảnh, giảm nhẹ hình phạt để sớm về chịu tang mẹ

“Mẹ có mỗi mình tôi. Nhưng trước khi ra đi vĩnh viễn thì tôi không được gặp mẹ và đến bây giờ tôi vẫn chưa chịu tang và chưa được thắp nén hương để cho linh hồn mẹ tôi được siêu thoát”, bị cáo Hóa nói.

Bị cáo cũng muốn về sớm để làm chỗ dựa về tinh thần vì con của bị cáo còn bé đang đi học phổ thông.

“Tôi chỉ có mong muốn đấy thôi.Thực sự mong HĐXX thứ lỗi và đại diện VKS thứ lỗi. Tôi sẽ nhận tất cả những gì đã khai của mình và qua đây xin lỗi tất cả lực lượng chiến sỹ phòng chống tội phạm công nghệ cao. Trong thời gian làm việc cùng với tôi là người cục trưởng đầu tiên nhẽ ra phải xây dựng hình ảnh đẹp đẽ về người cảnh sát công nghệ nhưng chính tôi lại là người đã xoá đi hình ảnh này. Bây giờ dù có ân hận, xin lỗi cả ngàn lần cũng không thể quay về được. Cho nên tôi thành thật xin lỗi”, ông Nguyễn Thanh Hóa nói.