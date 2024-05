PGĐ Công an Hải Dương cùng 936 cán bộ được thăng cấp bậc hàm

Ngày 31/5, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương niên hạn năm 2024. Buổi lễ do Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chủ trì.



Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương niên hạn năm 2024 cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an tỉnh Hải Dương.

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Theo đó, năm 2024, Công an tỉnh Hải Dương có 937 cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm và nâng bậc lương niên hạn. Trong đó có Thượng tá Phạm Chí Hiếu , Phó Giám đốc Công an tỉnh được thăng cấp hàm Đại tá và 7 cán bộ được thăng cấp bậc hàm trước niên hạn 1 năm vì thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Bùi Quang Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá cho ông Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Chí Hiếu.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cũng trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá và từ Đại uý lên Thiếu tá cho 10 cán bộ là lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Quang Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chúc mừng các lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị vinh dự được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2024.

Đại tá Bùi Quang Bình trao Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương niên hạn năm 2024 cho 10 cán bộ đại diện cho 936 cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương niên hạn năm 2024

Đại tá Bùi Quang Bình yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần cùng toàn lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024 và thời gian tiếp theo.

Đảm bảo vững chắc ANQG, giữ gìn TTATXH, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.