Cuộc gọi định mệnh và cái chết tức tưởi của vợ giám đốc

Phụ nữ bán hàng một mình là đối tượng dễ bị kẻ xấu tấn công cướp tài sản. Câu chuyện đau lòng dưới đây là bài học cảnh giác cho nhiều người, đặc biệt là phụ nữ khi bán hàng một mình cần có sự phòng bị để đảm bảo an toàn cho bản thân. (Ảnh minh họa. Nguồn: Tạp chí Tài chính online) Theo hồ sơ vụ án, một buổi trưa đầu tháng 11/2011, tiếng la hét thất thanh của cô bé 15 tuổi trong tiệm sơn nước trên đường Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa (Đồng Nai) khiến nhiều người xung quanh hoảng hốt. Chạy đến, họ thấy thi thể mẹ cô bé là bà N.N.H. (41 tuổi) nằm gục bên vũng máu, được che kín bên trong các thùng sơn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Vụ án mạng xảy ra ngay trên con đường chính của thành phố, đồng thời nạn nhân là vợ của giám đốc ban quản lý dự án thuộc một sở lớn của tỉnh nên thu hút hàng trăm người vây kín theo dõi. Cửa hàng bán sơn nằm phía trước căn nhà khang trang mặt tiền cũng là nơi ở của gia đình. Lúc xảy ra án mạng, mẹ chồng gần 80 tuổi của bà H. ở gian nhà liền kề nhưng không hay biết. Cô con gái phát hiện mẹ bị sát hại khi đi học về. (Nơi xảy ra vụ án mạng) Qua khám nghiệm hiện trường, nạn nhân bị giết bởi hàng loạt vết đâm bằng dao. Nhiều thùng sơn có sự chuyển dịch, đồ đạc xáo trộn cho thấy đã có sự giằng co giữa hung thủ và nạn nhân. Điện thoại và xe máy của nạn nhân bị mất nên Công an nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản. (Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng- ảnh: Báo Vietnamnet) Những manh mối, dấu hiệu lạ bất thường xung quanh hiện trường được triển khai rà soát kỹ lưỡng từ xe ôm, cô gái bán cà phê... nhưng hung thủ vẫn rất bí ẩn. Rà soát các mối quan hệ từ công việc làm ăn, quan hệ xã hội, tình cảm... của nạn nhân cũng không có gì nổi bật. (Ảnh minh họa, nguồn internet) 2 tuần trôi qua, nhóm trinh sát bất ngờ phát hiện một nam thanh niên đi chiếc xe máy của nạn nhân. Tuy nhiên, sau nhiều ngày đeo bám, họ không thấy được anh này liên quan đến vụ án. Qua lời khai, người này cho biết xe được đổi lại từ người hàng xóm làm nghề phụ hồ có tên Trần Đình Phúc (36 tuổi, quê Bình Thuận). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Từ những thông tin quý giá đó cộng với nhiều chứng cứ thu thập được, ban chuyên án xác định Phúc chính là hung thủ nên tiến hành bắt giữ sau 23 ngày xảy ra vụ án. Với những chứng cứ mà các điều tra viên trưng ra, Phúc đã cúi đầu nhận tội. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại cơ quan điều tra, Phúc khai trước ngày gây án đã có thời gian làm thợ hồ ở khu vực cầu Săn Máu nên thường xuyên đi qua cửa hàng bán sơn của bà H. Sau nhiều lần quan sát, thấy nạn nhân thường bán hàng một mình nên anh ta nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 8h ngày 1/11/2011, Phúc bỏ con dao vào túi quần rồi đón xe buýt từ phường Long Bình lên gần khu vực tiệm sơn ngồi uống cà phê. Để dò la xem chắc chắn bà H. ở tiệm một mình hay không, gã dùng điện thoại gọi vào số máy bàn của cửa hàng 2 lần. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau một giờ quan sát kỹ, tên cướp cầm theo dao bước vào cửa tiệm khống chế bà H. Do nạn nhân chống trả và kêu la nên anh ta đã đâm nhiều nhát ở đầu, mặt, ngực... khiến bà chủ nằm gục dưới nền nhà. Tên cướp lạnh lùng lên nhà tắm rửa thay quần áo của chồng nạn nhân rồi xuống lấy xe và điện thoại di động bỏ đi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tháng 3/2013, Phúc đã bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt tử hình với 2 tội danh Giết người, Cướp tài sản. Không lâu sau, TAND tối cao tại TP HCM tuyên y án sơ thẩm khi anh ta có đơn kháng cáo. >>> Xem thêm video: Nữ sinh lớp 11 bị nữ sinh lớp 12 đâm chết sau mâu thuẫn trên mạng.

Phụ nữ bán hàng một mình là đối tượng dễ bị kẻ xấu tấn công cướp tài sản. Câu chuyện đau lòng dưới đây là bài học cảnh giác cho nhiều người, đặc biệt là phụ nữ khi bán hàng một mình cần có sự phòng bị để đảm bảo an toàn cho bản thân. (Ảnh minh họa. Nguồn: Tạp chí Tài chính online) Theo hồ sơ vụ án, một buổi trưa đầu tháng 11/2011, tiếng la hét thất thanh của cô bé 15 tuổi trong tiệm sơn nước trên đường Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa (Đồng Nai) khiến nhiều người xung quanh hoảng hốt. Chạy đến, họ thấy thi thể mẹ cô bé là bà N.N.H. (41 tuổi) nằm gục bên vũng máu, được che kín bên trong các thùng sơn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Vụ án mạng xảy ra ngay trên con đường chính của thành phố, đồng thời nạn nhân là vợ của giám đốc ban quản lý dự án thuộc một sở lớn của tỉnh nên thu hút hàng trăm người vây kín theo dõi. Cửa hàng bán sơn nằm phía trước căn nhà khang trang mặt tiền cũng là nơi ở của gia đình. Lúc xảy ra án mạng, mẹ chồng gần 80 tuổi của bà H. ở gian nhà liền kề nhưng không hay biết. Cô con gái phát hiện mẹ bị sát hại khi đi học về. (Nơi xảy ra vụ án mạng) Qua khám nghiệm hiện trường, nạn nhân bị giết bởi hàng loạt vết đâm bằng dao. Nhiều thùng sơn có sự chuyển dịch, đồ đạc xáo trộn cho thấy đã có sự giằng co giữa hung thủ và nạn nhân. Điện thoại và xe máy của nạn nhân bị mất nên Công an nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản. (Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng- ảnh: Báo Vietnamnet) Những manh mối, dấu hiệu lạ bất thường xung quanh hiện trường được triển khai rà soát kỹ lưỡng từ xe ôm, cô gái bán cà phê... nhưng hung thủ vẫn rất bí ẩn. Rà soát các mối quan hệ từ công việc làm ăn, quan hệ xã hội, tình cảm... của nạn nhân cũng không có gì nổi bật. (Ảnh minh họa, nguồn internet) 2 tuần trôi qua, nhóm trinh sát bất ngờ phát hiện một nam thanh niên đi chiếc xe máy của nạn nhân. Tuy nhiên, sau nhiều ngày đeo bám, họ không thấy được anh này liên quan đến vụ án. Qua lời khai, người này cho biết xe được đổi lại từ người hàng xóm làm nghề phụ hồ có tên Trần Đình Phúc (36 tuổi, quê Bình Thuận). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Từ những thông tin quý giá đó cộng với nhiều chứng cứ thu thập được, ban chuyên án xác định Phúc chính là hung thủ nên tiến hành bắt giữ sau 23 ngày xảy ra vụ án. Với những chứng cứ mà các điều tra viên trưng ra, Phúc đã cúi đầu nhận tội. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại cơ quan điều tra, Phúc khai trước ngày gây án đã có thời gian làm thợ hồ ở khu vực cầu Săn Máu nên thường xuyên đi qua cửa hàng bán sơn của bà H . Sau nhiều lần quan sát, thấy nạn nhân thường bán hàng một mình nên anh ta nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 8h ngày 1/11/2011, Phúc bỏ con dao vào túi quần rồi đón xe buýt từ phường Long Bình lên gần khu vực tiệm sơn ngồi uống cà phê. Để dò la xem chắc chắn bà H. ở tiệm một mình hay không, gã dùng điện thoại gọi vào số máy bàn của cửa hàng 2 lần. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau một giờ quan sát kỹ, tên cướp cầm theo dao bước vào cửa tiệm khống chế bà H. Do nạn nhân chống trả và kêu la nên anh ta đã đâm nhiều nhát ở đầu, mặt, ngực... khiến bà chủ nằm gục dưới nền nhà. Tên cướp lạnh lùng lên nhà tắm rửa thay quần áo của chồng nạn nhân rồi xuống lấy xe và điện thoại di động bỏ đi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tháng 3/2013, Phúc đã bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt tử hình với 2 tội danh Giết người, Cướp tài sản. Không lâu sau, TAND tối cao tại TP HCM tuyên y án sơ thẩm khi anh ta có đơn kháng cáo. >>> Xem thêm video: Nữ sinh lớp 11 bị nữ sinh lớp 12 đâm chết sau mâu thuẫn trên mạng.