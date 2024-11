Bắt đối tượng cướp giật 2 điện thoại của cụ bà ở Hà Nội

Ngày 22/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Thanh Xuân nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Văn Vương (SN 2001, trú huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Vương.

Trước đó, ngày 15/11, Công an phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân tiếp nhận đơn trình báo của bà N (81 tuổi) về việc bị một nam giới lạ mặt cướp giật tài sản là 2 chiếc điện thoại di động khi bà đang đứng ở tập thể G4, phường Thanh Xuân Nam, TP Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Xuân khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Đến ngày 18/11, Công an quận Thanh Xuân đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Vương và triệu tập đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận do không có công việc ổn định, cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Khoảng 10h sáng ngày 15/11/2024, Vương đi xe máy Honda Wave xung quanh khu vực phường Thanh Xuân Nam với mục đích dò xét, tìm kiếm người nào có tài sản mà không chú ý cảnh giác, sẽ cướp giật.

Vương phát hiện một cụ bà đi bộ tại lối đi chung của khu tập thể G4 đang cầm theo túi xách nên đã tiếp cận và giật túi xách của bà. Bên trong túi xách có 01 chiếc điện thoại di động iPhone 12, 1 chiếc Nokia, 1 chiếc ví có 500.000 đồng. Sau đó đối tượng đã bán 02 chiếc điện thoại được 3,9 triệu đồng.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.