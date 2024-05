Hơn 40 đối tượng trên công trường xây dựng dương tính với ma tuý

Ngày 31/5, Công an huyện Thanh Oai, TP Hà Nội cho biết qua kiểm tra, tổng rà soát gần 1.000 công nhân, người lao động tỉnh ngoài đang thi công xây dựng khu B1.1 KĐT Thanh Hà (thuộc địa bàn xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, đã phát hiện trên 40 đối tượng dương tính với ma túy.

Lực lượng Công an kiểm tra các khu lán trọ của công nhân tham gia thi công khu B1.1 KĐT Thanh Hà.

Vào ngày 8/5, Công an huyện Thanh Oai đã huy động quân số tổng kiểm tra hành chính gần 1.000 công nhân đang ăn, ở trong khoảng 30 lán trại do 9 nhà thầu xây dựng quản lý. Qua đó, phát hiện đa số công nhân lao động và chủ thầu xây dựng chưa chấp hành đúng quy định về Luật cư trú, các lán trại xây dựng chưa có phép, sinh hoạt của số công nhân, người lao động mất vệ sinh môi trường, có nhiều đối tượng nghiện, sử dụng ma túy trong số công nhân lao động đang sinh sống tại đây.

Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế - Ma túy kiểm tra hành chính, test nhanh các đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả xét nghiệm đã phát hiện 41 đối tượng có kết quả dương tính với chất ma túy. Căn cứ quy định, cơ quan công an đã khẩn trương phân loại đối tượng, lập hồ sơ đưa 21 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện số 2 Hà Nội và 20 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm cai nghiện số 5 Hà Nội.

Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Thanh Oai đã phát hiện, bắt giữ một số vụ mua bán trái phép chất ma tuý tại khu vực KĐT Thanh Hà. Các đối tượng là các công nhân, người lao động tỉnh ngoài mua bán cho nhau. Điển hình, khoảng 13h ngày 12/4, Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế - Ma tuý phối hợp Công an xã Cự Khê bắt quả tang Lò Văn Hảo (SN 1998), ở xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực KĐT Thanh Hà. Tang vật thu giữ: 51 gói giấy bạc bên trong là heroine, có khối lượng 2,945g.

51 gói giấy bạc bên trong là heroine, có khối lượng 2,945 gam.

Theo chỉ huy Công an huyện Thanh Oai, một số dự án nằm trong KĐT Thanh Hà được xây dựng lại, có tới hàng nghìn công nhân, lao động tỉnh ngoài về ở sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT, các quy định về phòng cháy cữa cháy. Qua đó, công an các xã đã thành lập 80 tổ công tác, chia theo từng thôn, xóm để rà soát kỹ đối với số đối tượng nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy. Tập trung vào số đối tượng đang trong danh sách quản lý và số lao động người tỉnh ngoài trên địa bàn có nguy cơ sử dụng trái phép chất ma túy. Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế - Ma tuý chủ trì phối hợp với công an các xã xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra hành chính đồng thời rà soát, xét nghiệm ma túy đối với số công nhân, người lao động đang cư trú tại các lán trại thi công công trình .