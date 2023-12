Chân dung hai Thứ trưởng Bộ Công an vừa được thăng hàm Trung tướng

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an vừa chủ trì buổi lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm Trung tướng đối với Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, quyết định thăng cấp bậc hàm cấp Tướng cho hai Thứ trưởng một lần nữa khẳng định sự trưởng thành, phát triển của lực lượng Công an nhân dân; là sự quan tâm đặc biệt, là sự tin tưởng sâu sắc của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Đây là niềm vinh dự, tự hào của hai Thứ trưởng, đồng thời, cũng là niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng Công an nhân dân; cũng là trọng trách của hai Thứ trưởng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, với kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ công tác, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo toàn lực lượng Công an nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại… Hai Thứ trưởng được thăng cấp bậc hàm cấp tướng nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành. Luôn nêu cao vai trò gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của lực lượng Công an nhân dân, chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, sự phân công của Bí thư, Bộ trưởng, sẵn sàng nhận, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Trung tướng Lê Văn Tuyến sinh năm 1973, quê quán: xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội; trình độ: Tiến sĩ luật, Cao cấp lý luận chính trị. Trong quá trình công tác, ông Lê Văn Tuyến đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu thuộc Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Tháng 3/2021, ông Tuyến được điều động giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Tháng 1/2021, ông Lê Văn Tuyến được thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng. Tháng 1/2022, ông Tuyến được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Trung tướng Nguyễn Văn Long sinh năm 1974, quê ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành cảnh sát kinh tế khóa D19, Học viện Cảnh sát nhân dân. Quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Long đã đảm nhận các chức vụ: Phó Trưởng phòng thuộc Cục Tham mưu Cảnh sát; Trưởng phòng thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, thuộc Tổng cục Cảnh sát. Tháng 5/2014, đồng chí được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh; tháng 11/2018, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Từ tháng 9/2019 đến nay, ông đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Tháng 1/2022, ông Long được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. >>> Mời độc giả xem thêm video Thăng hàm Thượng tướng cho hai Thứ trưởng Bộ Công an. Nguồn: Truyền hình Nhân dân

