Khởi tố 5 đối tượng mang theo kiếm đuổi đánh nhau ở Hà Nội

Trước đó, khoảng 23h ngày 30/9/2024, Lương Hoàng Minh Đức (SN: 2006; trú tại: Vũ Lễ, Kiến Xương, Thái Bình) điều khiển xe máy chở Trần Gia Hiển (SN 2007; trú tại: Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Thành Đạt (SN: 2005; trú tại: Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) mang theo kiếm, dao đi lượn phố. Mục đích của nhóm đối tượng này nếu gặp nhóm thanh niên nào đi đường thì đuổi đánh, để thể hiện bản thân.

Hung khí các thanh niên sử dụng để đuổi đánh, nhau trên đường.

Khi 3 đối tượng trên đi đến đầu đường Đại Cồ Việt giao Giải Phóng nhìn thấy Nguyễn Quốc Hưng điều khiển xe máy chở Vũ Mạnh Đức (cùng SN 2008 và trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ), cầm một thanh kiếm. Nhóm của Đức to tiếng chửi bới, thách thức nhóm Hưng đánh nhau. Sau đó, hai nhóm điều khiển xe máy phóng nhanh, nẹt pô, vừa đi vừa chửi nhau, lạng lách, đánh võng, bấm còi, vượt đèn đỏ, rượt đuổi trên các tuyến phố Xã Đàn, Ô Chợ Dừa...

Khi đi đến phố Nguyễn Hy Quang thì xe của Đức phóng tốc độ cao va vào xe máy của một người đàn ông. Dao của các đối tượng cầm đã quệt vào làm rách đùi trái của người đàn ông này. Sau khi sự việc xảy ra, các đối tượng tiếp tục phóng xe đuổi nhau, bỏ lại nạn nhân bị thương ngã ra đường.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương điều tra, bắt giữ 5 đối tượng trên. Hiện Công an quận Đống Đa đang hoàn tất hồ sơ vụ án để chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.