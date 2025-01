Ông Lưu Bình Nhưỡng bị tuyên phạt 13 năm tù

Sáng 13/1, HĐXX TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên mức án đối với bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân cùng 3 đồng phạm, sau thời gian nghị án kéo dài.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, cựu Phó trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội 3 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản và 10 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng hình phạt 13 năm tù giam.

Bị cáo Lê Thanh Vân, cựu đại biểu Quốc hội, cựu Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nhận án 7 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Ông Lưu Bình Nhưỡng tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Vương, cựu chuyên viên Vụ Pháp luật - Văn phòng Chủ tịch nước bị tuyên 14 năm tù tội Lợi dụng chức vụ , quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Trong vụ án, bị cáo Phạm Minh Cường (SN 1986, còn gọi là Cường "quắt") bị tuyên 7 năm tù và bị cáo Vũ Đăng Phương (SN 1982, trú huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) 6 năm tù cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

HĐXX buộc bị cáo Lưu Bình Nhưỡng nộp lại ngân sách nhà nước số tiền 7,1 tỷ đồng (đối trừ với số tiền gia đình bị cáo đã nộp, số tiền còn lại phải nộp là 29 triệu); buộc bị cáo Lê Thanh Vân phải nộp lại số tiền 60 triệu đồng (đối trừ số tiền đã nộp, còn lại 10 triệu đồng).

HĐXX nhận định, dựa trên các lời khai, chứng cứ thu thập được, có đủ cơ sở để kết luận các bị cáo đã phạm tội như VKSND tỉnh Thái Bình đã truy tố. Tại phiên tòa, hành vi của các bị cáo được HĐXX chỉ rõ trong việc cưỡng đoạt tài sản của chi nhánh Công ty Sao Đỏ, lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp việc giải quyết vụ án dân sự xảy ra tại Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, can thiệp việc phê duyệt, cấp phép Dự án Quế Võ III của tỉnh Bắc Ninh; Dự án 36ha và can thiệp cấp phép khai thác dự án đồi Bắc Sơn (tỉnh Quảng Ninh) để trục lợi.

Theo HĐXX, trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” của Công ty Sao Đỏ, hành vi của các bị cáo Phạm Minh Cường, Vũ Đăng Phương và Lưu Bình Nhưỡng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh Thái Bình. Trong đó, bị cáo Phạm Minh Cường giữ vai trò chính, khởi xướng, Phương giữ vai trò là người thực hành, ông Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm với vai trò thứ yếu.

Trong các vụ việc ký phiếu chuyển đơn, HĐXX kết luận ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân đã lợi dụng tư cách đại biểu Quốc hội để ký giấy chuyển đơn nhằm can thiệp sau khi nhận lợi ích vật chất và được hứa được hưởng các lợi ích vật chất khác.

Trong vụ việc can thiệp để Công ty Hạ Long được tiếp tục thực hiện dự án, các bị cáo đã biết rất rõ dự án này đã bị UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định thu hồi. Tuy nhiên, khi được bị cáo Nguyễn Văn Vương nhờ tác động với chính quyền để dự án được tiếp tục, bị cáo Nhưỡng và Vân cùng Vương đã bàn bạc để chuyển đơn nhằm trục lợi. Việc UBND tỉnh Quảng Ninh từ chối không cho dự án được tiếp tục là việc nằm ngoài ý thức chủ quan của các bị cáo. Đối với mảnh đất được tặng ở Đông Anh, mặc dù là đất bất hợp pháp xét theo tình tiết, bị cáo Vương đã đưa hồ sơ đất để bị cáo Nhưỡng, Vân xem, thỏa thuận chuyển đơn.

HĐXX cho rằng bị cáo Nhưỡng và Vân đều xác định Vương có đất và khi hoàn thành việc sẽ được nhận đất đó. Do đó, VKSND truy tố là có cơ sở. Trong vụ việc này, bị cáo Vương giữ vai trò khởi xướng, lôi kéo bị cáo Vân và bị cáo Nhưỡng; đồng thời xác định giá trị tài sản bị cáo này đã nhận và hướng đến là nhiều nhất nên phải chịu hình phạt cao nhất. Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng phạm tội với vai trò thực hành tích cực, là người giới thiệu bị cáo Vân cho bị cáo Vương nên giữ vai trò thứ hai; bị cáo Vân giữ vai trò thứ yếu.

Đối với vụ việc gọi điện để can thiệp cho công ty Trường Sinh được sớm cấp phép ở Quảng Ninh, HĐXX nhận thấy những lời khai phù hợp với chứng cứ. Bị cáo Vân đã gọi điện ngay cho Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khi được nhờ bằng miệng trong khi chưa nhận đơn, hồ sơ là không đúng quy định.

Theo HĐXX, việc bị cáo Vân cho rằng mình làm đúng chức trách như khai tại tòa là không có cơ sở. Các bị cáo đã lợi dụng vai trò, quyền hạn của mình, tùy tiện tiếp công dân để viết phiếu chuyển đơn thúc đẩy, tác động chính quyền nhằm trục lợi. HĐXX nhận thấy VKSND tỉnh Thái Bình đã truy tố các bị cáo có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan sai.

