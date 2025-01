Nghệ An: Tháo biển số xe “cướp giật” tài sản của người đi đường

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngày 13/1, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về tội cướp giật tài sản.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 2002, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An); Đặng Hữu Phước (SN 1995, trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và Nguyễn Sỹ Hà (SN 2007, trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của người dân về việc một số đối tượng có hành vi cướp giật tài sản ở nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Vinh.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9/1, Công an TP Vinh đã bắt giữ 3 đối tượng trên về hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận quen nhau qua mạng xã hội, do nghiện game, thiếu tiền tiêu xài nên đã rủ nhau lên kế hoạch cướp giật tài sản của người đi đường. Các đối tượng điều khiển xe mô tô đã tháo biển kiểm soát trên các tuyến đường vắng vào ban đêm, quan sát thấy nạn nhân (chủ yếu là phụ nữ) sơ hở, thì các đối tượng sẽ áp sát xe, thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Với phương thức, thủ đoạn trên, 3 đối tượng đã thực hiện 4 vụ cướp giật trên địa bàn TP Vinh với số tang vật 3 xe mô tô, 4 điện thoại di động và 1 túi xách với tổng giá trị tài sản khoảng hơn 100 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, mở rộng.