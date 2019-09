Ông lão 87 tuổi bị nam thanh niên chém ở Hưng Yên: Lời kể của nhân chứng

(Kiến Thức) - Ngay khi phát hiện tại khu vực bể nước có một tử thi nam giới bị chặt mất một số bộ phận trên cơ thể, vụ việc nghi có dấu hiệu giết người, nhân chứng Đào Đức Mười đã đến công an xã trình báo sự việc.

Thông tin mới nhất vụ ông lão 87 tuổi bị chém tử vong tại Hưng Yên, ngày 10/9, Công an tỉnh Hưng Yên chính thức thông tin về vụ án trên.



Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vào hồi 8h30 ngày 08/9/2019, ông Đào Đức Mười (SN 1954, trú tại thôn 2, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu) đến Công an xã Thuần Hưng trình báo về việc ông Mười phát hiện tại khu vực bể nước nhà ông có một tử thi nam giới bị chặt mất một số bộ phận trên cơ thể, vụ việc nghi có dấu hiệu giết người.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Thuần Hưng đã khẩn trương xuống hiện trường, xác định nội dung tin báo là đúng sự thật và đã kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để chỉ đạo điều tra.

Đối tượng Mạnh tại cơ quan công an.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên sau đó đã phối hợp với Công an huyện Khoái Châu, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, Viện khoa học hình sự - Bộ Công an và chính quyền địa phương tiến hành bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả khám nghiệm đã xác định tử thi là ông Nguyễn Tường Hậu, sinh năm 1932, trú tại thôn 2, xã Thuần Hưng. Quá trình khám nghiệm hiện trường đã thu giữ các dấu vết, vật chứng liên quan.

Tiến hành xác minh, điều tra, truy tìm hung thủ gây án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã xác định đối tượng nghi vấn là Đào Đức Mạnh, sinh năm 1988, ở cùng thôn với ông Hậu.

Quá trình đấu tranh, Mạnh đã thừa nhận hành vi giết chết ông Hậu sau đó chặt thi thể của nạn nhân vứt vào bể nước nhà ông Mười.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Được biết, giữa Mạnh và gia đình ông Hậu không có mâu thuẫn gì; đối tượng Đào Đức Mạnh có sổ bệnh án tâm thần kinh điều trị tại Viện tâm thần Trung ương 1.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ đối tượng Mạnh, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng vụ án đồng thời đấu tranh làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.