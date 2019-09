Hiện trường vụ cháy nhà 5 tầng cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 10h15 ngày 10/9, khi trời đang mưa, người dân lưu thông qua khu vực Giảng Võ đã phát hoảng khi chứng kiến cột khói đen bốc lên từ ngôi nhà 5 tầng. Nhiều xe cứu hỏa khu vực đó cũng ngay lập tức lao nhanh về phía phố Núi Trúc. Đám cháy sau đó được xác định xảy ra tại số nhà số 8 ngõ 12 phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Đây là ngôi nhà 5 tầng đóng kín cửa do người lớn đi làm. Nhưng có thông tin, một cháu bé kẹt lại tầng 4 lực lượng chữa cháy đã triển khai phương án cứu hộ. Ngay sau đó, khu vực trên lực lượng chức năng đã được ngắt ngắt toàn bộ điện để tránh xảy ra nguy hiểm. 4 xe chữa cháy chuyên dụng đang phối hợp khống chế không để ngọn lửa lây lan. Được biết tầng dưới ngôi nhà là quán bi-a. Theo một số người dân ở đây cho biết, nghe thấy 3 tiếng nổ lớn khi chạy ra xem thì thấy khói bốc lên. Lúc xảy ra đám cháy có 1 bé trai khoảng hơn 10 tuổi ở trong nhà. May mắn cháu bé đã được lực lượng chức năng đưa ra ngoài kịp thời. (Ảnh 1 người dân bị ngạt khói đang được sơ cứu) Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Kim Bình, chủ tịch phường Giảng Võ xác nhận vụ việc trên và cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập cháy điện. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã phối hợp kịp thời để khống chế đám cháy. Hiện tại, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, rất may sau vụ cháy không có thương vong gì về người, tài sản bị hư hỏng nhẹ. Những hình ảnh các chiến sĩ PCCC vật lộn với cơn mưa lớn để khống chế đám cháy. Do bị cháy trên cao các chiến sĩ PCCC phải bắc thăng chèo lên cao để dập tắt đám cháy. Cháy Rạng Đông: Học sinh ồ ạt nghỉ học, chuyển trường. Nguồn VTC1.

