Cựu tướng Phan Văn Vĩnh bị khởi tố vụ bán vật chứng

(Kiến Thức) - Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Phan Văn Vĩnh, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về tội "Ra quyết định trái pháp luật".

Ngày 10/9/2019, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về tội "Ra quyết định trái pháp luật" theo quy định tại Khoản 2 Điều 371 Bộ luật hình sự năm 2015. Quyết định khởi tố bị can trên đã được VKSND tối cao (Vụ 6) phê chuẩn.



Ông Phan Văn Vĩnh bị xác định có vi phạm liên quan đến việc bán vật chứng trong vụ án Trương Huy Liệu và đồng phạm về tội buôn lậu và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình chỉ đạo điều tra vụ án Trương Huy Liệu và đồng phạm về tội "Buôn lậu" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", ông Phan Văn Vĩnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ đạo việc ra quyết định xử lý vật chứng và tổ chức bán đấu giá lô gỗ vật chứng của vụ án trái pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Trong vụ án buôn lậu gỗ trắc liên quan Trương Huy Liệu, các bị cáo được xác định gồm Trương Huy Liệu, Trần Thị Dung (cùng trú huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị truy tố về tội buôn lậu; Đỗ Lý Nhi, Lê Xuân Thành (cùng trú TP Đông Hà, Quảng Trị) và Đỗ Danh Thắng (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hồ sơ vụ án cho thấy, ngày 17/12/2011, Công ty TNHH Ngọc Hưng (trụ sở tại Quảng Trị) do Trương Huy Liệu làm Phó giám đốc nhập lô gỗ hơn 600 m3 từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo để xuất sang Trung Quốc. Khi hàng hóa đưa đến cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) chờ làm thủ tục xuất quan, hải quan Đà Nẵng phát hiện nhiều bất thường nên giữ lại để xem xét xử lý. Sau đó, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, vào cuộc và ra quyết định khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46) Bộ Công an. Dù vụ án đang trong quá trình điều tra nhưng cuối năm 2013, ông Phan Văn Vĩnh đã đề xuất xử lý bán lô vật chứng.

Từ đề xuất này, cơ quan điều tra đã ra quyết định bán đấu giá tài sản lô gỗ tang vật được gần 64 tỷ đồng. Ngày 26/7, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm, tuyên bị cáo Trương Huy Liệu 7 năm tù về tội Buôn lậu. Về khoản tiền bán lô gỗ tang vật sau đề nghị của ông Vĩnh, tòa xác định là vật chứng vụ án nên sẽ tịch thu nộp ngân sách.

Ông Phan Văn Vĩnh hiện là phạm nhân đang chấp hành án phạt 09 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại trại giam Phú Sơn 4, Bộ Công an theo Quyết định thi hành án phạt tù số 05/2019/QĐ-CA ngày 09/01/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Hiện Cơ quan điều tra VKSND tối cao đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

