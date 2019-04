Quốc lộ hơn 2.400 tỷ sụt lún, chắp vá 'do mưa'

Toàn cảnh tuyến quốc lộ 2.400 tỷ nhìn từ trên cao Quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) được đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng nhưng khi đưa vào sử dụng chưa lâu đã hằn lún, vá víu. Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh do Bộ GTVT phê duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Dự án được triển khai theo hình thức BOT, do Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) làm chủ đầu tư với tổng chi phí hơn 2.400 tỷ đồng. Đường có chiều dài hơn 17 km, bề rộng đường 20,5 m. Công trình được thiết kế đảm bảo 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Tốc độ thiết kế 80 km/h. Tuy được thiết kế xây dựng dọc theo chân núi, nơi nền đường có kết cấu hết sức chắc chắn, nhưng nhiều đoạn sau thời gian sử dụng chưa lâu đã bong tróc, hằn lún. Tháng 7/2014, Cienco4 đã tiến hành khắc phục hiện tượng vệt hằn bánh xe trên dự án BOT 2.400 tỷ này. Những đoạn có vệt hằn trên 2 cm được phía chủ đầu tư Cienco4 tiến hành khắc phục, sửa chữa bằng công nghệ cào bóc tái chế nguội để tạo độ phẳng cho các làn đường. Tuy nhiên, tình trạng hằn lún, xuống cấp vẫn không ngừng diễn ra. Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng từng xảy ra trên tuyến đường, đặc biệt vào trời mưa. Trong ảnh là những tấm lan can, con lươn đường hư hỏng sau các vụ tai nạn. Tuyến đường qua địa bàn xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân) xuất hiện những con mương đọng nước rõ rệt cả hai chiều. Dọc tuyến đường hầu hết đều xuất hiện vệt hằn bánh xe, đơn vị quản lý tuyến tránh cho rằng việc đường hằn là do nhựa nóng nên khi xe trọng tải lớn đi qua để lại Có nhiều hố sâu hơn 3 cm, rộng gần 1 m dọc tuyến đường. Đơn vị quản lý tuyến tránh từng nhiều lần tiến hành sửa chữa, khắc phục tạm thời bằng biện pháp vá láng mặt đường để chống ngấm nước, ngăn ngừa tình trạng rạn nứt mở rộng. Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn đường tránh thị xã Kỳ Anh dài 33 km, được đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án An toàn giao thông (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư cũng xuất hiện tình trạng hư hỏng, sụt lún tương tự. Được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 1/2015, đến nay toàn tuyến xuất hiện hư hỏng, hằn lún. Đơn vị thi công và chủ đầu tư đứng ra sửa chữa nhưng tình trạng vẫn tiếp diễn. Trung tá Hà Phi Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT Công an thị xã Kỳ Anh, cho biết mặc dù mới được đầu tư xây dựng trong một thời gian ngắn nhưng tuyến đường này đã xuất hiện nhiều hư hỏng. "Đơn vị nhiều lần đề xuất lên Ban ATGT thị xã Kỳ Anh để có văn bản gửi Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị Cục Quản lý đường bộ II về những hư hỏng của tuyến đường nhưng đến nay chưa sửa chữa”, Trung tá Hoàng nói.

